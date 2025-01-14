Kerem Aktürkoğlu'ndan büyük tepki: Nankörlük!

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Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından kendisine yönelik bir eleştiriye yanıt verdi.

Kerem Aktürkoğlu, bir Galatasaray taraftarının, "Bu yazdığıma katılmayanlar olabilir saygı duyuyorum ama Galatasaray'ın hem Avrupa hem de ligde bu kadar puan tutturmasında Kerem'in ayrılmasının da payı var. Kerem'in istikrarına, hücuma katkısına lafım yok. Kaç tane de maça direkt etki etti ama oyununun da ciddi bagajı var." yorumuna sitemkar bir paylaşımla yanıt verdi.

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ben de size bir soru sormak istiyorum: Galatasaray’ın en başarılı olduğu anda dahi aklınıza Galatasaray’a emek veren ve Galatasaray’dan ayrılmış olmasına rağmen camiasının mutluluğu ile huzur bulan eski bir sporcunun aklınıza gelmesi, ne tür bir eleştiri kültürünün ürünü acaba?

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Rakamlar, kazanılan kupalar, goller değil bahsettiğim; aksi takdirde sizin de dediğiniz gibi, bunları tamamen yok saymak, “nankörlük” olurdu. Galatasaray seviyesine ulaşan her oyuncunun hikayesinin temelinde sayısız fedakarlık vardır, ben de darbe aldıkça güçlenmeye alışkınım. Ancak bu benim duygularım olmadığı anlamına gelmez. Olumlu bir durumu anlatırken dahi, pesimist ve anlamsız bir rövanşist tavır içinde olmanızın suçlusu maalesef ben değilim. Benden ne istediğinizi de açıkçası anlamıyorum.

Huzurla, mutlulukla futbol hayatına devam etmek, birkaç saat sonraki maçına konsantre olmak isteyen bir sporcuyum. Cevap hakkımı kullandığımda da eleştirileceğimi, “Maç günü hâlâ yorumları takip ediyor, ne mutsuz, işte bu yüzden…” denileceğini biliyorum, öyle değil.

Ne işle meşgul olduğunuzu bilmiyorum ama umarım sizin mesleğiniz ile alakalı yorum yapan insanlar da eleştirilerini gerçek olmayan, ezberlenen sözler ve efsaneleşen kalıplar üzerinden gerçekleştirmez.

Çünkü bugünün öznesi ben olurum; yarın, bugün çok başarılı olan diğer kardeşlerim..."