Kerem Aktürkoğlu'ndan Avrupa'da kariyer rekoru!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu#Avrupa Ligi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2026 00:23

Kerem Aktürkoğlu, Nottingham Forest deplasmanında attığı gollerle Avrupa'da kariyer rekoru kırdı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a konuk olan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, 22. dakikada attığı golle sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.

Milli futbolcu 48. dakikada kendi kazandırdığı penaltıyı da gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi.

Daha önce Brann'a 1, Stuttgart'a 1 ve Nice'e karşı 2 gol kaydeden milli futbolcu Nottingham ağlarına bıraktığı 2 golle birlikte Avrupa Ligi'ndeki bu sezonki gol sayısını da 6'ya çıkardı.

AVRUPA'DA EN GOLCÜ SEZONU

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçta 4 gollük performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 9 Avrupa Ligi maçında 6 gol kaydederek Avrupa arenasında bir sezonda en fazla gol attığı sezona ulaştı.

FENERBAHÇE TARİHİNE DE GEÇTİ!

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan üç Türk oyuncudan biri oldu.

2006-2007'de Tuncay Şanlı, 2023-2024 sezonunda ise İrfan Can Kahveci sarı-lacivertli formayla 6'şar gol atmıştı. Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla bunu başaran 3. Türk futbolcu oldu.

GENEL PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 31 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli forma altında 11 kez gol sevinci yaşarken 6 da asist üretti.

#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu#Avrupa Ligi

