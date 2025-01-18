Kerem Aktürkoğlu'ndan asist, Orkun Kökçü'den gol! Benfica farklı kazandı

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Portekiz Ligi'nde Benfica ile Famalicao karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, 18. hafta mücadelesini 4-0 kazandı.

Leandro Barreiro, 11, 36 ve 67. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı.

ORKUN-KEREM İŞ BİRLİĞİ

Karşılaşmanın 80. dakikasında ise sahneye Orkun Kökçü çktı ve skoru belirleyen golü kaydetti. Asisti yapan isim ise Kerem Aktürkoğlu oldu.

Bu sonuçla birlikte Benfica puanını 41 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Famalicao ise 20 puanda kaldı.