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Kerem Aktürkoğlu'ndan asist, Orkun Kökçü'den gol! Benfica farklı kazandı

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#Benfica#Kerem Aktürkoğlu#Portekiz Ligi
Kerem Aktürkoğlundan asist, Orkun Kökçüden gol Benfica farklı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 01:19

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun asist yaptığı, Orkun Kökçü'nün gol attığı maçta Famalicao'yu farklı yendi.

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Portekiz Ligi'nde Benfica ile Famalicao karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, 18. hafta mücadelesini 4-0 kazandı.

Leandro Barreiro, 11, 36 ve 67. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı.

ORKUN-KEREM İŞ BİRLİĞİ

Karşılaşmanın 80. dakikasında ise sahneye Orkun Kökçü çktı ve skoru belirleyen golü kaydetti. Asisti yapan isim ise Kerem Aktürkoğlu oldu.

Bu sonuçla birlikte Benfica puanını 41 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Famalicao ise 20 puanda kaldı.

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#Benfica#Kerem Aktürkoğlu#Portekiz Ligi

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