Kerem Aktürkoğlu'ndan 24 yıllık hasreti bitiren sihirli dokunuş!

Haberin Devamı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geldi.

SAHNE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN

Millilerin ilk ve tek golünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Müsabakanın 53. dakikasında Orkun Kökçü'nün pasıyla sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız'ın ortasında kale önünde Kerem meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece ay-yıldızlı formayla 51. maçında 15. gol sevincini yaşadı.

Mücadeleye 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 69. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

İLK HAMLE 69'DA GELDİ

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ilk hamlesini 69. dakikada yaptı.

Haberin Devamı

Bu dakikada Kerem Aktürkoğlu kenara gelirken, Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. Mili takımı Kosova karşısında öne geçiren golü atan Kerem Aktürkoğlu, 45+1. dakikada sarı kart görmüştü.

İtalyan teknik adam, ilerleyen dakikalarda Eren Elmalı, Salih Özcan, Mert Müldür ve Deniz Gül'ü de oyuna aldı.

Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maçın 83. dakikasında oyundan çıkınca kaptanlık pazubandını Orkun Kökçü taktı.

BEKLE BİZİ AMERİKA

Bu sonuçla ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Türkiye, 24 yıl sonra yeniden organizasyonda yer alacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alacak Türkiye, grupta ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Son olarak Güney Kore ve Japonya'nın 2002 yılında ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı, organizasyonu 3. olarak tamamlamıştı.

Brezilya, Kosta Rika ve Çin'in olduğu grubu 2. sırada bitiren milliler, son 16 turunda Japonya'yı, çeyrek finalde de Senegal'i eleyerek yarı final bileti almıştı. Yarı finalde Brezilya'ya 1-0 kaybeden A Milli Futbol Takımı, 3.'lük mücadelesinde ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yenmişti.

Haberin Devamı

3. KEZ DÜNYA KUPASI'NDAYIZ

A Milli Futbol Takımı, tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Milliler, daha önce 1950, 1954 ve 2002'de Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmış ancak 1950'de Brezilya'da düzenlenen organizasyona dönemin imkansızlıkları sebebiyle katılamamıştı.

İLK KATILIM 1954

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı ilk Dünya Kupası organizasyonu 1954'te oldu.

Macaristan, Batı Almanya ve Güney Kore'yle aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında Güney Kore'yi 7-0 yendi.

Grup formatı gereği Batı Almanya'yla yeniden karşılaşan milliler, rakibine 7-2 mağlup olarak elendi.

Haberin Devamı

2002'DE 3. OLDUK

A Milli Futbol Takımı'nın katıldığı son Dünya Kupası macerası 48 yıl sonra gerçekleşti. 2002 yılında play-off turunda Avusturya'yı geçerek organizasyona katılma hakkı kazanan milliler; turnuvayı 3. sırada tamamlayarak tarihi başarı elde etti.

Kosova'yı yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ay-yıldızlılar, 3. kez organizasyonda boy gösterecek.