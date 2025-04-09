Kerem Aktürkoğlu'na Arsenal kancası! Derbide kendisine hayran bıraktı!

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Portekiz Ligi'nin 28. haftasında Benfica, derbi maçta deplasmanda Porto'yu 4-1 mağlup ederken milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü karşılaşmayı birer asitle tamamlamıştı.

Benfica'da başarılı bir sezon geçirerek skor katkısına devam eden Kerem Aktürkoğlu hakkında İngiltere basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TBR Football'un haberine göre; Arsenal, Benfica'ya transferinden önce bile takip ettiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun gelişimini takip etmeyi sürdürüyor.

DERBİDE KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI

İngiliz devinin gözlemcilerinin son olarak geçtiğimiz hafta sonu Porto-Benfica derbisini tribünden takip ettikleri belirtilirken, Kerem'in zorlu maçta sergilediği etkileyici performansla Arsenal gözlemcilerini kendisine hayran bıraktığı kaydedildi.

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Arsenal'in sezon sonunda Benfica'dan Kerem ve Pavlidis için Benfica'nın kapısını çalabileceği belirtiliyor.

42 MAÇTA 25 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Sezon başında 12 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla bugüne dek 42 maça çıkarken 25 gole doğrudan katkı (14 gol - 11 asist) sağladı.

Piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen 26 yaşındaki milli futbolcunun Benfica ile Haziran 2029'a dek sözleşmesi bulunuyor.