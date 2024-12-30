Kerem Aktürkoğlu'dan Bruno Lage'e; taraftarlardan Kerem Aktürkoğlu'na tepki: 'Görünmezlik pelerinini giymiş!'

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Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 12 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, başarılı performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kırmızı beyazlı formayla çıktığı 26 maçta takımına 12 gol - 8 asistlik katkı yapan Aktürkoğlu, Angel Di Maria ile birlikte Portekiz ekibinin ligde en çok gol atan oyuncusu konumunda.

Bu formuyla birlikte teknik direktör Bruno Lage'in vazgeçilmezlerinden biri haline gelen 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Sporting Lizbon maçında yaptığı hareket ile birlikte Portekiz futbol gündemine damga vurdu.,

OYUNDAN ALININCA ÇILDIRDI

Benfica'nın Sporting Lizbon'a konuk olduğu 16. hafta karşılaşmasına 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, maçın 75. dakikasında teknik direktör Bruno Lage tarafından oyundan alındı.

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Bu değişikliğin gerçekleşmesinin ardından karşılaşmanın rejisi yedek kulübesinde bulunan yıldız futbolcuyu yakından çekime aldı. Ortaya çıkan görüntülerde 26 yaşındaki oyuncunun oldukça sinirli olduğu ve bir şeylere söylendiği görüldü.

"GÖRÜNMEZLİK PELERİNİNİ GİYMİŞ"

Kerem Aktürkoğlu'nun bu sinirli halleri maça damgasını vururken Portekizli futbolseverler de X platformu üzerinden milli oyuncunun gösterdiği performansa tepki gösterdi.

Benficalı taraftarlar, "Görünmezlik pelerinini gerçekten giymiş, çünkü sahada yoktu."Aktürkoğlu'ndan korkunç bir oyun" gibi yorumlarla 26 yaşındaki futbolcuya olan tepkisini gösterdi.

MAÇI SPORTING LIZBON KAZANDI

Saha dışında yaşanan olayların öne çıktığı maçın kazananı ise 1-0'lık skor ile Sporting Lizbon oldu. Bu sonuçla birlikte puanını 40'a yükselten yeşil beyazlılar ligde 1. sıraya yükselirken, 38 puanda kalan Benfica üçüncü sıraya geriledi.

ORKUN KÖKÇÜ 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Kırmızı beyazlılarda forma giyen diğer milli futbolcu Orkun Kökçü ise 11'de başladığı maçın tamamında oyunda kaldı.