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Kerem Aktürkoğlu zirvede! Dünya yıldızlarını geride bıraktı

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#Kerem Aktürkoğlu#FIFA Kulüpler Dünya Kupası#Luka Modric
Kerem Aktürkoğlu zirvede Dünya yıldızlarını geride bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 12:11

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kulüpler Dünya Kupası'na katılan oyuncular arasında en çok maça çıkan futbolcu oldu.

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Uluslararası Profesyonel Futbolcular Dernekleri Federasyonunun (FIFPRO) resmi sosyal medya hesabı X üzerinden açıkladığı verilere göre, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımların oyuncuları arasında Kerem Aktürkoğlu, en çok maça çıkarak listede ilk sırada yer aldı.

Oynadığı karşılaşmaların %75'inde art arda forma giyen milli futbolcu, toplamda 55 maçta görev alarak, Real Madrid'in tecrübeli Hırvat yıldızı Luka Modric ve Barcelona'nın Fransız futbolcusu Jules Kounde gibi isimleri geride bıraktı.

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Geçen yılın eylül ayında Galatasaray'dan 12 milyon avro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 16 gol ve 14 asist üretti.

54 maçta forma giyen Modric, Kerem'in ardından listede ikinci sırada bulunurken, takım arkadaşı Federico Valverde 53 maçta forma giyerek listenin 5. sırasında kendine yer buldu.

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#Kerem Aktürkoğlu#FIFA Kulüpler Dünya Kupası#Luka Modric

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