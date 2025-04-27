Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı, Benfica gol oldu yağdı!

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Benfica ile AVS, Portekiz Premier Ligi'nin 31. haftasında karşı karşıya geldi.
Estadio do Sport Lisboa Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Benfica 6-0 kazandı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Araujo, 23. dakikada Pavlidis, 26. dakikada Amdouni, 40. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 71. dakikada Belotti, 82 dakikada Otamendi kaydetti.
Öte yandan Kerem Aktürkoğlu karşılaşmayı 1 gol 1 asist ile tamamladı. Orkun Kökçü ise mücadelede 90 dakika süre görev aldı.
Bu galibiyetle birlikte ligin bitimine 3 hafta kalan puanını 75'e yükselten Benfica, liderliğini sürdürdü. AVS ise 16. basamakta 24 puanda kaldı.
Portekiz Ligi'nin 32. haftasında Benfica, deplasmanda Estoril'e konuk olacak.