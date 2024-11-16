Kerem Aktürkoğlu yıkıldı, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü teselli etti

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile golsüz berabere kaldı.

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı maçın 89. dakikasında Kerem Aktürkoğlu penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Golsüz eşitlikle sona eren maçın ardından yere çökerek büyük üzüntü yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nu takım arkadaşları teselli etti.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü, Kerem'in yanına giderek yerden kaldırdı ve üzülmemesi için bir konuşma yaptı.

"HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Karşılaşmanın ardından kaçırdığı penaltıya değinen Kerem Aktürkoğlu, "Kayseri halkına teşekkür ederiz, harika bir ortam vardı. Galibiyet hediye etmek istiyorduk ama kaçırdığım penaltıdan dolayı bunu yapamadık. Hak ettiğimiz A Ligi'ne çıkamadık. Bundan dolayı halkımızdan özür diliyorum. Umarım Karadağ maçında gerekeni yaparız ve A Ligi'ne çıkarız. Her maça galibiyet almak için çıkıyoruz. Bundan önce de böyleydi, Karadağ maçında da böyle olacak. Tekrardan kaçırdığım penaltıdan dolayı özür diliyorum." sözlerini sarf etti.

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"ŞU AN BUNU KONUŞACAK DURUMDA DEĞİLİM"

"Hangi iksir formunu böyle yükseltti?" sorusunu yanıtlayan Kerem, "Şu an bunu konuşacak durumda değilim ağabey, umarım telafi ederiz." dedi. Daha sonra "O zaman Karadağ'da senden bir şeyler bekliyoruz." şeklindeki yoruma ise "İnşallah" dedi.

SAKATLIK DURUMU HAKKINDA

İkinci yarının başında yerini İsmail Yüksek'e bırakan Hakan Çalhanoğlu, sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok maç trafiği olduğu için dinlenme sürecim az oluyor. Sakatlığımdan 2 hafta sonra döndüm. Yine aynı yerim ağrıdı, batmaya başladı. Risk almak istemedim, yarın bakacağız MR'da. Tam hazır değilim. Futbolda böyle şeyler oluyor ama iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda iyi oynadık, onları çok sıkıştırdık ama olmadı. Yolumuza bakmamız gerekiyor." diye konuştu.

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"ARKASINDA DAĞ GİBİ AİLESİ VAR"

Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı penaltı için konuşan Çalhanoğlu, "Kerem'i çok iyi anlayabiliyorum. Penaltılar kaçabilir, bizi onu motive etmeye çalıştık. Şimdi toplantıda da söyledim, arkasında dağ gibi ailesi var. Penaltılar her zaman yüzde 50-50'dir. Hiç sorun yok, önümüze bakacağız." sözlerini sarf etti.