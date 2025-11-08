Kerem Aktürkoğlu Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçında neden oynamadı? Tedesco bilerek görüntü vermiş

Haberin Devamı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe gecesi Viktoria Plzen'e konuk oldu. Kanarya, Çekya'dan golsüz beraberlikle döndü ve puanını 7'ye yükseltti.

İtalyan hoca, Plzen deplasmanında rotasyona gitti. Millî futbolcu Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmaya yedek başladı ve ısınmasına rağmen süre almadı.

5 GOLE KATKI SAĞLADI

Yaz transfer döneminde Benfica'dan Fenerbahçe'ye imza atan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 10 maça çıktı. Millî futbolcu, söz konusu 10 karşılaşmada 3 gol atıp 2 asist yaparak 5 gole katkıda bulundu.

23 MİLYON EURO

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Millî futbolcunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 23 milyon euro.

İŞTE ÖZEL KONUŞMANIN DETAYLARI!

Plzen-Fenerbahçe maçı öncesindeki son idmanda Domenico Tedesco ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı.

BASINA BİLEREK GÖRÜNTÜ VERMİŞ

Tedesco'nun Kerem'i yanına çekip, "Son dönemde çok yoruldun, sezon uzun ve önümüzdeki maçlarda bana lazımsın. Saa %100 hazır halde ihtiyacım var. Seni bazen korumam gerekiyor. Bu yüzden Plzen maçında ilk 11'de olmayacaksın" dediği öğrenildi.

Tedesco'nun, bu konuşmayı, olumsuz spekülasyonların önüne geçmek için bilerek idmanın basına açık olan ilk 15 dakikalık bölümünde yaptığı gelen bilgiler arasında.