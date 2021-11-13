Kerem Aktürkoğlu ve Serdar Dursun farklı galibiyete vurgu yaptı: "Erken gol çok önemliydi"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milli Takım Dünya Kupası bileti nasıl alır İşte puan durumu ve tüm ihtimallerMilli Takım Dünya Kupası bileti nasıl alır? İşte puan durumu ve tüm ihtimaller#A Milli Futbol Takımı
Tarihi gün Seyahat süresi 6 dakikaya iniyor...Tarihi gün! Seyahat süresi 6 dakikaya iniyor...#1915 Çanakkale Köprüsü
Natalie Woodun tam 40 yıldır çözülemeyen ölümü... O gece o yatta neler yaşandıNatalie Wood'un tam 40 yıldır çözülemeyen ölümü... O gece o yatta neler yaşandı?#Natalie Wood
Milliler, Cebelitarık karşısında 3 puanı 6 golle aldıMilliler, Cebelitarık karşısında 3 puanı 6 golle aldı! #Milli Maç
Türkkana küfür tepkisi ‘Olgunlukla karşılayanlara millet sandıkta cevap verecek’Türkkan'a küfür tepkisi! ‘Olgunlukla karşılayanlara millet sandıkta cevap verecek’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oto galeride dehşet Çok sayıda can kaybı var varOto galeride dehşet! Çok sayıda can kaybı var var#Çatışma
A Milli Takımda Burak Yılmaz kariyerinde ilki başardı 8 yıl sonra yine...A Milli Takım'da Burak Yılmaz kariyerinde ilki başardı! 8 yıl sonra yine...#Burak Yılmaz
Bakan Koca ikinci doz oranı düşük illeri sıraladı... Sadece karar vermek yeterBakan Koca ikinci doz oranı düşük illeri sıraladı... 'Sadece karar vermek yeter'#Koronavirüs
Son vidayı sıktı Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kanal İstanbul mesajıSon vidayı sıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Koca haritayı paylaştı İşte il il son durumBakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum#Koronavirüs
Bahçeliden Başak Cengiz paylaşımı: Hepimizin tüylerini diken diken etmiştirBahçeli'den Başak Cengiz paylaşımı: Hepimizin tüylerini diken diken etmiştir#Devlet Bahçeli
Radikal karar Dünya bu yasağı konuşuyor... Aşı olmayanlar alınmayacakRadikal karar! Dünya bu yasağı konuşuyor... Aşı olmayanlar alınmayacak#Rusya
BAYKAR Genel Müdürü Bayraktar Hurriyet.com.trye açıkladı: Tarihi bir gelişmeBAYKAR Genel Müdürü Bayraktar Hurriyet.com.tr'ye açıkladı: Tarihi bir gelişme#Savunma Sanayi
Dünyayı en çok kirleten milyarderler hangileri Listede Elon Musk ve Bill Gates de var...Dünyayı en çok kirleten milyarderler hangileri? Listede Elon Musk ve Bill Gates de var...#İklim Krizi
Ünlü oyuncunun son hali: Yıllar onu da vurduÜnlü oyuncunun son hali: Yıllar onu da vurdu#Tom Cruise
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Kerem Aktürkoğlu ve Serdar Dursun farklı galibiyete vurgu yaptı: "Erken gol çok önemliydi"

#Kerem Aktürkoğlu#Serdar Dursun#A Milli Takım
Kerem Aktürkoğlu ve Serdar Dursun farklı galibiyete vurgu yaptı: Erken gol çok önemliydi

Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu ve Serdar Dursun, maçın ardından açıklamalarda bulundular.

Haberin Devamı

A Milli Takım'ın başarılı isimlerinden Kerem Aktürkoğlu ve Serdar Dursun, Cebelitarık maçından sonra konuştular.

Erken gol bulmanın önemine vurgu yapan Kerem, "800. golü attım, ben de yeni öğrendim. Takım olarak çok iyi oynadık. Hollanda ile Norveç oynayacak, bakarsınız Norveç kazanır ve lider gideriz. Burak abi sağ olsun bugün bizim için oynadı, hepimize asist yaptı. Dün söylemiştim erken gol bulmamız gerekiyordu. Tedbirli davrandık, yığılmadık, risk almadan başladık. Attığımız kadar atmak istiyorduk ve attık" dedi.

Gözden Kaçmasın

Merih Demiral: Aklımız Norveç maçındaydıMerih Demiral: 'Aklımız Norveç maçındaydı'Haberi görüntüle

SERDAR DURSUN: TARİHİ BİR FARK OLDU

Oyuna girdikten sonra golünü kaydeden Serdar Dursun ise, "Önemli bir maçtı, farklı bir galibiyet lazımdı. Rakibin ve kendimizin gücünü biliyorduk. Tarihi bir fark oldu, uzun zamandan beri bu kadar farklı bir skor alamamıştık. Maçtan önce de konuşuyorduk, 6,7 olmalı diye, umduğumuz gibi oldu. İlk dakikada gol bulmak önemliydi, rakibin direnci artabiliyor bu tür maçlarda" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kerem Aktürkoğlu#Serdar Dursun#A Milli Takım

BAKMADAN GEÇME!

Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs