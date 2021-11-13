Kerem Aktürkoğlu ve Serdar Dursun farklı galibiyete vurgu yaptı: "Erken gol çok önemliydi"

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A Milli Takım'ın başarılı isimlerinden Kerem Aktürkoğlu ve Serdar Dursun, Cebelitarık maçından sonra konuştular.

Erken gol bulmanın önemine vurgu yapan Kerem, "800. golü attım, ben de yeni öğrendim. Takım olarak çok iyi oynadık. Hollanda ile Norveç oynayacak, bakarsınız Norveç kazanır ve lider gideriz. Burak abi sağ olsun bugün bizim için oynadı, hepimize asist yaptı. Dün söylemiştim erken gol bulmamız gerekiyordu. Tedbirli davrandık, yığılmadık, risk almadan başladık. Attığımız kadar atmak istiyorduk ve attık" dedi.

SERDAR DURSUN: TARİHİ BİR FARK OLDU

Oyuna girdikten sonra golünü kaydeden Serdar Dursun ise, "Önemli bir maçtı, farklı bir galibiyet lazımdı. Rakibin ve kendimizin gücünü biliyorduk. Tarihi bir fark oldu, uzun zamandan beri bu kadar farklı bir skor alamamıştık. Maçtan önce de konuşuyorduk, 6,7 olmalı diye, umduğumuz gibi oldu. İlk dakikada gol bulmak önemliydi, rakibin direnci artabiliyor bu tür maçlarda" ifadelerini kullandı.