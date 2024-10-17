Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün takımı Benfica'ya 3 yıl men şoku! Rüşvet, vergi kaçırma ve şike iddiaları...

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A Milli Takımımızın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün takımı Benfica'nın, yolsuzluk, şike ve vergi kaçırma gibi suçlardan dolayı savcılığa sevk edildiği ileri sürüldü. Buna göre Portekiz'in en köklü takımlarından biri olan Benfica, futbol dahil olmak üzere tüm spor müsabakalarından 3 yıl boyunca men edilebilir.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Portekiz'in önde gelen gazetelerinde A Bola'da yer alan habere göre, Portekiz Kamu Bakanlığı ile savcılık, kulüp yönetiminin yolsuzluk ve vergi kaçakçılığından soruşturma başlattı. Benfica'nın suçlu bulunması halinde, kırmızı-beyazlı kulübe altı aydan üç yıla kadar spor müsabakalarından men edilmesini isteneceği aktarıldı.

Benfica hakkındaki davanın, rüşvet, şike ve yargı sistemini etkilemeye yönelik girişim iddialarla ilgili olduğu vurgulandı.

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PUAN SİLME VE PARA CEZASI

Soruşturmanın süreceği ve araştırmaların devam ettiği bilgisi paylaşılan haberde, Benfica'nın 5-8 puan silme ve para cezası da alabileceği kaydedildi.

LİGDE 3. SIRADALAR

A Milli Takım'ın yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Süper Ligi'nde 7 maçta topladığı 16 puanla 3. sırada yer alıyor.