Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün son kurbanı Atletico Madrid! Benfica'nın fark attığı maçta milli yıldızlar şov yaptı

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Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve bir diğer milli oyuncumuz Orkun Kökçü, Portekiz ekibiyle harikalar yaratmaya devam ediyor.

Benfica formasını sırtına geçirdikten sonra fırtına gibi esmeye başlayan Kerem Aktürkoğlu, performansıyla büyük beğeni alırken hem golleri hem asistleriyle takımına büyük katkı sağladı.

Benfica ile çıktığı ilk maçta fileleri sarsmayı başaran Kerem Aktürkoğlu, çıktığı diğer maçlarda da gollerine devam ederken Portekiz Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan galibiyetlerden büyük rol oynadı.

Parmak ısırtan performansıyla Portekiz'de manşetleri süsleyen Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı 5. maçta 6. gol katkısına imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki Atletico Madrid mücadelesine ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 4-0 kazanılan müsabakada ilk golü atan isim oldu.

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AÇILIŞI LİGDE YAPTI

Portekiz kariyerine harika bir başlangıç yapan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, ilk lig maçında Santa Clara ağlarını havalandırırken Şampiyonlar Ligi'nde ise Kızılyıldız'a golünü attı.

Benfica ile üçüncü maçına Boavista karşısında çıkan Kerem Aktürkoğlu, Vangelis Pavlidis ve Orkun Kökçü'nün gollerinde asist yaparak 2 gol ve 2 asiste ulaştı.

Benfica'nın Portekiz Ligi'nin 7. haftasında Gil Vicente ile karşılaştığı mücadelede bir gol daha atan Kerem Aktürkoğlu, gol sayısını 3'e çıkardı.

ATLETICO'YU DA BOŞ GEÇMEDİ

Portekiz ekibiyle tarihi bir performansa imza atan Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci, toplamda dördüncü golünü ise İspanyol devi Atletico Madrid'e attı.

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Benfica'nın Atletico Madrid'i konuk ettiği maçın 13. dakikasında sahne alan Kerem, takımının ilk golüne imza atarken tüm kulvarlarda 6. skor katkısını yaptı.

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ÜMİT KARAN VE ARDA TURAN'DAN SONRA 3. TÜRK

Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde Ümit Karan (2001, Galatasaray) ve Arda Turan'ın (2013, Atletico) ardından bir takımın formasıyla çıktığı ilk iki maçta gol atan üçüncü Türk oyuncu unvanının sahibi oldu.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN 7 GOLE KATKI

Bu sezon Benfica formasıyla 7 Portekiz Süper Ligi ve 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 9 maça çıkan Orkun Kökçü ise toplamda 7 gole katkı verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kerem'le birlikte Kızılyıldız ağlarını havalandıran Orkun, ligde ise 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Benfica'nın 1-0 kazandığı Estrela maçında galibiyet golünü atan 23 yaşındaki orta saha, Casa Pia maçında 1, Santa Clara müsabakasında ise 2 asistlik performans sergiledi.

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Son olarak Kerem'in asistinde Boavista ağlarını sarsan Orkun, toplamda 3 gol ve 3 asiste ulaştı.

ATLETICO'YU AVLADI, MAÇIN YILDIZI OLDU

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki Atletico Madrid maçında da ağları sarsmayı başaran Orkun Kökçü, toplamda 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Orkun Kökçü, Atletico Madrid maçının en iyi oyuncusu seçildi.

KEREM VE ORKUN'DAN 13 GOL KATKISI

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica formasıyla toplamda 12 gole etki ederek Portekiz temsilcisine büyük katkı sağladı.