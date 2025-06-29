Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün oynadığı Benfica Chelsea maçı 4 saat 33 dakika sürdü! İşte ertelenen ve sonra oynatılan maçta yaşananlar

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Benfica ile Chelsea karşı karşıya geldi. Bank of America Stadyumu'nda oynanan müsabakanın normal süresi 1-1 berabere biterken, uzatmalarda 4-1'lik skorla galibiyete ulaşan Chelsea, adını çeyrek finale yazdırdı.

UZATMALARDA GOL ŞOV

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 64'te Reece James, 108'de Christopher Nkunku, 114'te Pedro Neto ve 117. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall atarken, Benfica'nın tek golünü ise 90+5. dakikada penaltıdan Angel Di Maria kaydetti.

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Ayrıca Benfica'da Prestianni 92. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu karşılaşma ardından İngiliz ekibi, çeyrek finalde Botafogo'yu uzatmalarda 1-0'la geçen Palmeiras'ın rakibi oldu.

ORKUN 11'DE BAŞLADI, KEREM SONRADAN OYUNA GİRDİ

Benfica - Chelsa maçında Orkun Kökçü ilk 11'de yer aldı ve 86 dakika forma giydi. Kerem Aktürkoğlu ise ikinci yarıda oyunda dahil oldu.

MAÇ ERTELENMİŞTİ

Benfica - Chelsea maçı 85. dakikada hava koşulları nedeniyle tatil edilmişti. Türkiye saati ile 23.00'de başlayan mücadele 3.33'te sona erdi.