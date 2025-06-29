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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün oynadığı Benfica Chelsea maçı 4 saat 33 dakika sürdü! İşte ertelenen ve sonra oynatılan maçta yaşananlar

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#Kerem Aktürkoğlu#Orkun Kökçü#Benfica
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün oynadığı Benfica Chelsea maçı 4 saat 33 dakika sürdü İşte ertelenen ve sonra oynatılan maçta yaşananlar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 08:28

FIFA Kulüpler dünya Kupası’nda yer alan ve A Milli Futbol Takımı’mızın da yıldızları Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü’nün formalarını giydiği Benfica, turnuvada Chelsea ile karşı karşıya geldi. Maça hava şartları ve hakem skandal tatil kararı damga vurdu. Maç, 4 saat 33 dakika sürdü! İşte yaşananlar…

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Benfica ile Chelsea karşı karşıya geldi. Bank of America Stadyumu'nda oynanan müsabakanın normal süresi 1-1 berabere biterken, uzatmalarda 4-1'lik skorla galibiyete ulaşan Chelsea, adını çeyrek finale yazdırdı.

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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün oynadığı Benfica Chelsea maçı 4 saat 33 dakika sürdü İşte ertelenen ve sonra oynatılan maçta yaşananlar

UZATMALARDA GOL ŞOV

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 64'te Reece James, 108'de Christopher Nkunku, 114'te Pedro Neto ve 117. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall atarken, Benfica'nın tek golünü ise 90+5. dakikada penaltıdan Angel Di Maria kaydetti.

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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün oynadığı Benfica Chelsea maçı 4 saat 33 dakika sürdü İşte ertelenen ve sonra oynatılan maçta yaşananlar

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Ayrıca Benfica'da Prestianni 92. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün oynadığı Benfica Chelsea maçı 4 saat 33 dakika sürdü İşte ertelenen ve sonra oynatılan maçta yaşananlar

Bu karşılaşma ardından İngiliz ekibi, çeyrek finalde Botafogo'yu uzatmalarda 1-0'la geçen Palmeiras'ın rakibi oldu.

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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün oynadığı Benfica Chelsea maçı 4 saat 33 dakika sürdü İşte ertelenen ve sonra oynatılan maçta yaşananlar

ORKUN 11'DE BAŞLADI, KEREM SONRADAN OYUNA GİRDİ

Benfica - Chelsa maçında Orkun Kökçü ilk 11'de yer aldı ve 86 dakika forma giydi. Kerem Aktürkoğlu ise ikinci yarıda oyunda dahil oldu.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün oynadığı Benfica Chelsea maçı 4 saat 33 dakika sürdü İşte ertelenen ve sonra oynatılan maçta yaşananlar

MAÇ ERTELENMİŞTİ

Benfica - Chelsea maçı 85. dakikada hava koşulları nedeniyle tatil edilmişti. Türkiye saati ile 23.00'de başlayan mücadele 3.33'te sona erdi.

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#Kerem Aktürkoğlu#Orkun Kökçü#Benfica

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