Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den Dünya Kupası yorumu: 'Bizden korkabilirler!'

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A Milli Futbol Takımı'nın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Dünya Kupası öncesi Arizona'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

KEREM AKTÜRKOĞLU: SAKATLIĞIM YOK

"Sakatlığım yok, çok şükür atlattık. Güzel bir kamp oluyor. Tüm ülkemizin bu anı beklediğinin farkındayız. Bizden beklenenin de farkındayız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Umarım ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur. Biz takım olarak ve oyun olarak ülkemizi temsil etmek istiyoruz."

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ORKUN KÖKÇÜ: AİLE ORTAMI GİBİ

"Arkadaş ortamı, aile ortamı gibi, çok iyiyiz. Herkes iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok eğlenceli bir şekilde hazırlanıyoruz. Hazırız. Daha da iyi hazırlanacağız. İlk maçı sabırsızlıkla bekliyoruz."

KEREM AKTÜRKOĞLU: BÜYÜK BİR GURUR

"24 yıl sonra buradayız, ağabeylerimizin dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdük. Hepimizin hayaliydi. Bunu başarmış olmak, ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etme fırsatını yakalamak büyük bir gurur. Sadece buraya gelmek, katılmak bizim gibi bir ülke için başarı olmamalı. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra burayı futbolumuzla ve takım olarak sahaya her şekilde kendi karakterimizi, futbolumuzu yansıtıyoruz. Bu da sonuçlara olumlu yansıyor. Bu turnuvaya çok iyi form grafiğiyle geldi. 24 yıl sonra ülkemizin, taraftarlarımızın neler beklediğinin farkındayız. Bu beklentileri karşılamak için sahada kim olursa olsun, arkasında 85 milyon olacak. Sahaya kim çıkarsa çıksın, ay-yıldızlı formayı en güzel şekilde temsil edecek. Ülkemizi, hak ettiği yere çıkarırız ve bunu tüm dünyaya gösteririz umarım."

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ORKUN KÖKÇÜ: HOCA ŞANS VERİRSE...

"Herkes önemli bu takımda. Hoca nasıl bir 11'le çıkarsa çıksın hocanın arkasında, bu kararın arkasında. Ne katabileceğimi biliyorum takıma, özelliklerimi biliyorum. Hoca da şans verirse en iyi şekilde göstermek istiyorum."

KEREM AKTÜRKLOĞLU: BEN KANAT OYUNCUSUYUM

"Ben kanat oyuncusuyum ama Montella hocayla milli takımda forvet oynuyorum. Bir şikayetim yok, iyi hissediyorum. Takıma olumlu katkı sağladığımı düşünüyorum, hocamız da böyle düşünüyor. Kim oynarsa oynasın katkı verebilmek önemli, ben de takıma katkı sağladığım zaman mutlu oluyorum. Forvette rahat ve iyi hissediyorum."

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ORKUN KÖKÇÜ: PROBLEM OLMAZ

"Sıcaklık nedeniyle özel bir çalışma yok, akşam üstü çalışıyoruz. Hava çok sıcak oluyor ama 10 gündür buradayız, alıştığımızı düşünüyoruz. Futbolda bunlar var, bahane olarak kullanmamalıyız. İyi çalışıyoruz. Problem olmayacağını düşünüyorum."

KEREM AKTÜRKOĞLU: KENAN'IN KALİTESİNİ BİLİYORUZ

"Kenan'ın kalitesini hepimiz biliyoruz. Bizim için çok önemli. Bildiğim kadarıyla sakatlığı iyiye gidiyor, antrenmanlara başladı. Doktor olmadığımız için dönüş zamanını bilmiyorum. İçtenlikle söylüyorum; biz genç ve potansiyelli, çok iyi oyunculara sahibiz. Hepimiz farkındayız. İnşallah bizimle birlikte olur her maçta Kenan, önemli katkılar sağlar. Kimin oynadığı da çok önemli değil gerçekten, kim oynarsa oynasın 85 milyon arkasında olacak. İnşallah herkes fit ve oynayacak durumda olur."

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ORKUN KÖKÇÜ: KENAN HAZIR OLACAK

"Juventus taraftarı mısın? Kenan şu an hafif bir sakatlığı var sanırım. Tam net olarak bilmiyoruz. Kenan'ın ne kadar yetenekli olduğunu hepimiz biliyoruz. Herkese ihtiyacımız var. İnşallah Kenan'ı da en yakın zamanda aramızda görürüz, diğer oyuncular gibi Kenan da çok önemli. Hazır olacağını düşünüyorum, doktor veya fizyoterapist değilim ama hazır olacak."

KEREM AKTÜRKOĞLU: UMARIM BİR KEZ DAHA BAŞARIRIZ

"1 sene geçmiş, yeni fark ediyorum. Orkun ile milli takımdan sonra hemen Benfica için Kulüpler Dünya Kupası kampına katılmıştık, bizi gerçekten çok yıprattı. Güzel bir seneydi Orkun ile beraber, güzel sezonla ülkemize döndük. Hikaye yazmaya devam ediyoruz milli takımla. Bu hikayeyi başarılı şekilde sonlandırmak istiyoruz. Dünya Kupası ülkemiz için çok önemli. Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir hikaye yazdık, umarım aynısını Dünya Kupası'nda da yazarız. Orkun ile beraber oynamak çok mutluluk verici, kendisini çok seviyorum."

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ORKUN KÖKÇÜ: BİZDEN KORKABİLİR

"Bizi 'dark horse' olarak görmelerine katılıyorum. Takım olarak kaliteli oyuncularla doluyuz. Her an ekstra bir şey yapabilecek kapasitede oyuncularımız var. Bizden korkabilirler!"