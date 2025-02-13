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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynadı, Musrati kızardı! Benfica, Fransa'dan galibiyetle döndü!

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#Şampiyonlar Ligi#Kerem Aktürkoğlu#Orkun Kökçü
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynadı, Musrati kızardı Benfica, Fransadan galibiyetle döndü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 00:59

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçları bugün oynanan müsabakalarla sona erdi. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün 90 dakika oynadığı maçta Benfica, Fransız ekibi Monaco'yu devirirken, Bayern Münih, Feyenoord ve Club Brugge, ikinci karşılaşmalar öncesi avantaj elde etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçları bugün oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı. 

BENFICA, FRANSA'DAN AVANTAJLA DÖNDÜ

Milli futbolcularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün 90 dakika forma giydiği müsabakada Benfica, Fransız ekibi Monaco'yu ikinci yarının başında bulduğu golle 1-0 mağlup etti. 

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Portekiz ekibine galibiyeti getiren golü 48. dakikada Vagnelis Pavlidis kaydetti. 

Öte yandan ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadroya katılan Al-Musrati ilk kez 11'de çıktığı karşılaşmada 41. ve 52. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Fransız ekibinin 10 kişi bıraktı. 

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynadı, Musrati kızardı Benfica, Fransadan galibiyetle döndü

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BAYERN MUNIH SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

Şampiyonlar Ligi Lig aşamasını 12. sırada tamamlayan Bayern Münih, deplasmanda Celtic'e konuk oldu. Alman devi, 45. dakikada Michael Olise ve 49. dakikada Harry Kane'nin golleriyle sahadan 2-1 üstün ayrıldı. İskoç temsilcisi ise tek golünü 79. dakikada Daizen Maeda kaydetti. 

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynadı, Musrati kızardı Benfica, Fransadan galibiyetle döndü

FEYENOORD AVANTAJI TEK GOLLE ALDI

Stadion Feijenoord Stadyumu'nda oynanan müsabakada ise Feyenoord, sahasında ağırladığı Milan'ı 1-0 mağlup etti. Hollanda temsilcisine galibiyeti getiren tek golü, 3. dakikada Igor Paixao kaydetti. 

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynadı, Musrati kızardı Benfica, Fransadan galibiyetle döndü

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#Şampiyonlar Ligi#Kerem Aktürkoğlu#Orkun Kökçü

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