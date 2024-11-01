Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü kamera karşısına geçti! Eğlenceli anlar ve itiraflar: Çok asabi bir insansın | Kuralları çiğniyorsun | Savaşsız bir dünya...

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Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, kamera karşısında birbirini test etti.

Kulübün internet sitesinde yayınlanan videoda eğlenceli bir sohbet gerçekleştiren ikili, soru - cevap formatında karşı karşıya geldi.

İki futbolcunun da birbirlerinin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarması sosyal medyada geniş yer buldu.

İşte Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün soru - cevapları:

"MUSAKKA VE PİZZA"

Kerem: "İzin günümde en sevdiğim yemek nedir?

Orkun: Geçenlerde konuştuk, sanırım musakka. Ama izin gününde musakka yenmez değil mi? Ne diyebilirim ki? Türkiye'de ne yersiniz bilmiyorum, burada da çok seçenek yok, pizza yani...

Kerem: Doğru, pizza.

"BİLGİSAYARDA ÇOK VAKİT HARCIYORSUN"

Kerem: İzin günlerimde en çok ne yapmaktan hoşlanırım?

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Orkun: Bilgisayarda çok vakit geçiriyorsun, oyun oynuyorsun, ne deniyor bilmiyorum ama... Video oyunları ve bazen canlı yayınlar yapıyorsun.

Kerem: Aynen öyle, cevap doğru. Peki seninleyken en çok ne yapmaktan hoşlanıyorum?

Orkun: Gol atmak ve futbol oynamak sanırım.

Kerem: Cevabı kabul edeceğim! Çünkü gol attığımı söyledi.

"HARRY POTTER"

Kerem: Bir kitaptan, diziden ya da filmden bir karakter olabilseydik sence ben hangisi olurdum?

Orkun: Cevap vermeme bile gerek yok: Tabii ki Harry Potter!

Kerem: Doğru.

"ANTRENMAN, UYKU, LEZZETLİ YEMEKLER..."

Kerem: Mükemmel bir günümü beş kelimeyle nasıl tarif edersin?

Orkun: Antrenman, uyku, lezzetli yemekler ve belki bir oyun. Unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum.

"SAVAŞSIZ BİR DÜNYA VE ŞAMPİYONLUK"

Kerem: Üç dileğim olsaydı sence ne dilerdim?

Orkun: Dünyada barış, yani savaşsız bir dünya. Millî takımın dünya şampiyonu olması ve kariyerinin zirvesine ulaşmanı dilerdin.

"GECE KUŞU OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

Kerem: Tebrikler. Peki ben sabah insanı mıyım yoksa gece kuşu muyum?

Orkun: Tam ortasındasın. Antrenmana geldiğinizde bana göre oldukça aktif ve enerjiksiniz. Ben her zaman uykulu gelirim. Ama yine de senin bir gece kuşu olduğunu söyleyebilirim.

Kerem: Doğru.

Kerem: Kaç yabancı dil biliyorum?

Orkun: Bir.

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Kerem: Evet, İngilizce.

Kerem Aktürkoğlu'nun sorularının ardından sıra Orkun Kökçü'ye geldi.

"ASABİ BİR İNSANSIN"

Orkun: Beni en çok ne sinirlendiriyor?

Kerem: Sen çok asabi bir insansın. Her şeye sinirleniyorsun. Ama uykusuzluk diyebilirim.

"BURADAKİ BAHARATLI YEMEKLER İYİ DEĞİL"

Orkun: Doğru. Peki baharatlı yiyeceklere tahammül edebilir miyim?

Kerem: Baharatlı yemekleri seviyorsun. Ama burada biraz baharatlı yemek yedik ve ondan sonra fikrini değiştirmiş olabilirsin.

Orkun: Doğru ama buradaki baharatlı yemekler iyi değil.

"EVE GİTTİĞİMDE FOTOĞRAFI GÖSTERECEĞİM"

Orkun: Sonsuza kadar tek bir atıştırmalık yiyeceğim olsaydı, bu ne olurdu? Düşünsene, ben Türkiye'de büyümedim.

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Kerem: Jelibon mu? Bilmem ki.

Orkun: Evet! Eve gittiğimde sana bir fotoğraf göstereceğim.

"KURALLARI ÇİĞNEYEN BİRİSİN"

Peki kurallara uyan biri miyim yoksa kuralları yıkmayı mı severim?

Kerem: Kural tanımazsın demeyeceğim ama kuralları çiğneyen birisin.

"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK VE EVLENMEK..."

Orkun: Doğru, doğru. Peki yaşlanmadan önce ne yapmak isterdim?

Kerem: Kesinlikle çocuk sahibi olmak. Ayrıca evlenmek. Ondan sonra iyi bir kariyer yapmak ve bunu Hollanda'da tamamlamak.

Orkun: Doğru, bu da doğru.