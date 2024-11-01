Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü kamera karşısına geçti! Eğlenceli anlar ve itiraflar: Çok asabi bir insansın | Kuralları çiğniyorsun | Savaşsız bir dünya...

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Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, kamera karşısında birbirini test etti.
Kulübün internet sitesinde yayınlanan videoda eğlenceli bir sohbet gerçekleştiren ikili, soru - cevap formatında karşı karşıya geldi.
İki futbolcunun da birbirlerinin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarması sosyal medyada geniş yer buldu.
İşte Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün soru - cevapları:
"MUSAKKA VE PİZZA"
Kerem: "İzin günümde en sevdiğim yemek nedir?
Orkun: Geçenlerde konuştuk, sanırım musakka. Ama izin gününde musakka yenmez değil mi? Ne diyebilirim ki? Türkiye'de ne yersiniz bilmiyorum, burada da çok seçenek yok, pizza yani...
Kerem: Doğru, pizza.
"BİLGİSAYARDA ÇOK VAKİT HARCIYORSUN"
Kerem: İzin günlerimde en çok ne yapmaktan hoşlanırım?
Orkun: Bilgisayarda çok vakit geçiriyorsun, oyun oynuyorsun, ne deniyor bilmiyorum ama... Video oyunları ve bazen canlı yayınlar yapıyorsun.
Kerem: Aynen öyle, cevap doğru. Peki seninleyken en çok ne yapmaktan hoşlanıyorum?
Orkun: Gol atmak ve futbol oynamak sanırım.
Kerem: Cevabı kabul edeceğim! Çünkü gol attığımı söyledi.
"HARRY POTTER"
Kerem: Bir kitaptan, diziden ya da filmden bir karakter olabilseydik sence ben hangisi olurdum?
Orkun: Cevap vermeme bile gerek yok: Tabii ki Harry Potter!
Kerem: Doğru.
"ANTRENMAN, UYKU, LEZZETLİ YEMEKLER..."
Kerem: Mükemmel bir günümü beş kelimeyle nasıl tarif edersin?
Orkun: Antrenman, uyku, lezzetli yemekler ve belki bir oyun. Unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum.
"SAVAŞSIZ BİR DÜNYA VE ŞAMPİYONLUK"
Kerem: Üç dileğim olsaydı sence ne dilerdim?
Orkun: Dünyada barış, yani savaşsız bir dünya. Millî takımın dünya şampiyonu olması ve kariyerinin zirvesine ulaşmanı dilerdin.
"GECE KUŞU OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"
Kerem: Tebrikler. Peki ben sabah insanı mıyım yoksa gece kuşu muyum?
Orkun: Tam ortasındasın. Antrenmana geldiğinizde bana göre oldukça aktif ve enerjiksiniz. Ben her zaman uykulu gelirim. Ama yine de senin bir gece kuşu olduğunu söyleyebilirim.
Kerem: Doğru.
Kerem: Kaç yabancı dil biliyorum?
Orkun: Bir.
Kerem: Evet, İngilizce.
Kerem Aktürkoğlu'nun sorularının ardından sıra Orkun Kökçü'ye geldi.
"ASABİ BİR İNSANSIN"
Orkun: Beni en çok ne sinirlendiriyor?
Kerem: Sen çok asabi bir insansın. Her şeye sinirleniyorsun. Ama uykusuzluk diyebilirim.
"BURADAKİ BAHARATLI YEMEKLER İYİ DEĞİL"
Orkun: Doğru. Peki baharatlı yiyeceklere tahammül edebilir miyim?
Kerem: Baharatlı yemekleri seviyorsun. Ama burada biraz baharatlı yemek yedik ve ondan sonra fikrini değiştirmiş olabilirsin.
Orkun: Doğru ama buradaki baharatlı yemekler iyi değil.
"EVE GİTTİĞİMDE FOTOĞRAFI GÖSTERECEĞİM"
Orkun: Sonsuza kadar tek bir atıştırmalık yiyeceğim olsaydı, bu ne olurdu? Düşünsene, ben Türkiye'de büyümedim.
Kerem: Jelibon mu? Bilmem ki.
Orkun: Evet! Eve gittiğimde sana bir fotoğraf göstereceğim.
"KURALLARI ÇİĞNEYEN BİRİSİN"
Peki kurallara uyan biri miyim yoksa kuralları yıkmayı mı severim?
Kerem: Kural tanımazsın demeyeceğim ama kuralları çiğneyen birisin.
"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK VE EVLENMEK..."
Orkun: Doğru, doğru. Peki yaşlanmadan önce ne yapmak isterdim?
Kerem: Kesinlikle çocuk sahibi olmak. Ayrıca evlenmek. Ondan sonra iyi bir kariyer yapmak ve bunu Hollanda'da tamamlamak.
Orkun: Doğru, bu da doğru.