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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica'yı Monaco karşısında son 16'ya taşıdı!

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#Şampiyonlar Ligi#Benfica#Monaco
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benficayı Monaco karşısında son 16ya taşıdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 01:01

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ile Monaco karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Benfica, Portekiz'de oynanan ve Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün gol attığı maçta rakibiyle 3-3 berabere kalarak turlayan ekip oldu.

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Portekiz Ligi ekibi Benfica ile Fransa Ligue 1 temsilcisi Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında kozlarını paylaştı.

Estádio da Luz'da oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

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Benfica'nın gollerini 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 76. dakikada Pavlidis ve 84. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Monaco'nun sayıları ise 32. dakikada Minamino, 51. dakikada Ben Seghir ve 81. dakikada Ilenikhena'dan geldi.

Bu skorun ardından ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmiş olan Benfica, toplam skorda 4-3'lük üstünlük yakaladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benficayı Monaco karşısında son 16ya taşıdı

KEREM VE ORKUN İLK 11'DE BAŞLADI

Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, müsabakaya ilk 11'de başladı.

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Aktürkoğlu 58. dakikada yerini Amdouni'ye bırakırken, Kökçü yerini 87. dakikada Rego'ya bıraktı.

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#Şampiyonlar Ligi#Benfica#Monaco

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