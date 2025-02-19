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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Benfica'nın Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası Portekiz'de manşet oldu! 'Sonunda uçtu'

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#Kerem Aktürkçü#Orkun Kökçü#Benfica
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Benficanın Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası Portekizde manşet oldu Sonunda uçtu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 10:56

A Milli Futbol Takımı'mızın ve Benfica'nın yıldızları Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü, Benfica'nın Monaco ile oynadığı Şampiyonlar Ligi tur maçında tarih yazdı. Kerem ve Orkun attıkları gollerle Benfica'yı son 16'ya taşırken, Portekiz'in ünlü gazeteleri iki yıldızımızı manşetlerine taşıdı. Orkun, A Bola'nın sürmanşetinde yer aldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ve Monaco kozlarını paylaştı. 

Benfica'nın evi olan Estadio da Luz'da oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Bu sonula Benfica, Monaco'yu eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. 

Benfica'nın gollerini 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 76. dakikada Pavlidis ve 84. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Monaco'nun sayıları ise 32. dakikada Minamino, 51. dakikada Ben Seghir ve 81. dakikada Ilenikhena'dan geldi.

Bu skorun ardından ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmiş olan Benfica, toplam skorda 4-3'lük üstünlük yakaladı ve son 16'ya kaldı. 

GECENİN STARLARI: KEREM VE ORKUN
Benfica'yı bir üs tura milli gururlarımız Kerem ve Orkun taşırken, maç sonrası her iki oyuncuya da büyük övgü vardı. 

BARCA LIVERPOOL FARK ETMEZ!
Maç sonrası Orkun, kendisine yöneltilen "Bir sonraki turda Liverpool veya Barcelona ile eşleşeceksiniz, hangisi gelsin?" sorusuna "Dürüst olmak gerekirse bunu henüz düşünmedim. Kupayı kazanmak istiyorsak herkesi yenmeliyiz, yani herkes gelebilir. Liverpool ya da Barcelona olması fark etmez." cevabını verdi.

PORTEKİZ ONLARI KONUŞUYOR: MANŞETLERDE KEREM VE ORKUN VAR
Maç sonrası Portekiz basınında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, gazete manşetlerini süsledi. Orkun Kökçü, A Bola'nın sürmanşeti oldu.

İşte o manşetler... 

Glorioso1904: Aktürkoğlu Luz'da sihirini yaptı ve Benfica Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Benficanın Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası Portekizde manşet oldu Sonunda uçtu



Jn.pt: Kökçü, çılgın bir sonla maçta kasayı aldı.
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Benficanın Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası Portekizde manşet oldu Sonunda uçtu



Noticiasaominuto: Benfica 'çılgın' maçtan sağ çıktı ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı.
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Benficanın Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası Portekizde manşet oldu Sonunda uçtu



Bolanarede: Kerem Aktürkoğlu 17 maç sonra gol attı ve Pavlidis'ten harika yararlanarak Monaco'yu öne geçirdi.
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Benficanın Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası Portekizde manşet oldu Sonunda uçtu



A BOLA MANŞET ORKUN KÖKÇÜ: 'Ve sonunda uçtu'
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Benficanın Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası Portekizde manşet oldu Sonunda uçtu


Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Benficanın Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası Portekizde manşet oldu Sonunda uçtu

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Benficanın Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası Portekizde manşet oldu Sonunda uçtu

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#Kerem Aktürkçü#Orkun Kökçü#Benfica

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