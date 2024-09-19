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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü attı, Benfica kazandı! Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçtiler

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#Benfica#Kerem Aktürkoğlu#Orkun Kökçü
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü attı, Benfica kazandı Şampiyonlar Liginde tarihe geçtiler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 21:41

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, deplasmanda Kızılyıldız'ı Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle mağlup etti. İki milli futbolcumuz bu maçla tarihe geçti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız ile Benfica karşı karşıya geldi. Belgrad'da oynanan maçı Benfica 2-1 kazandı ve sezona 3 puanla başladı. Kızılyıldız ise yeni formatı puansız açtı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İKİDE İKİ YAPTI!

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve hafta sonu ligde çıktığı ilk maçta gol atan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçı da boş geçmedi.

Maçın 9. dakikasında sağdan arka direğe yapılan ortada Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan Krunic'in engellemeye çalıştığı topta araya girerek golü atan Kerem Aktürkoğlu, takımını öne geçirdi.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN HARİKA FRİKİK!

Benfica'da sezona harika başlayan Orkun Kökçü, 29. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçti ve harika bir vuruşla takımının ikinci golünü attı.

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Kızılyıldız'da Milson 86. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 1-2

TARİHE GEÇTİLER

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, bir Avrupa takımının formasıyla oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında beraber gol atan ilk Türk futbolcular oldu.

LEVERKUSEN 4-0 KAZANDI

Devler Ligi'nde erken seansta oynanan diğer maçta Bayer Leverkusen, deplasmanda Feyenoord'u 4-0 mağlup etti. Alman ekibin gollerini 5 ve 36'da Wirtz, 30'da Grimaldo ve 44'te Wellenreuther kendi kalesine attı.

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#Benfica#Kerem Aktürkoğlu#Orkun Kökçü

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