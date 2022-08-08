Bafetimbi Gomis: "Çok mutlu ve gururluyum"

Haberin Devamı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederken oyuncular mücadeleyi değerlendirdi.

Galibiyet golünü attığı için mutlu olduğunu belirten Bafetimbi Gomis, "Gol atmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Galatasaray için oynarsanız gol atmak durumundasınız. Oyuna girip gol atmak benim için çok büyük bir gurur kaynağı." dedi.

Lige iyi başladıklarını kaydeden Kerem Aktürkoğlu, "Hava çok sıcaktı. İnanılmaz nem vardı. İki takım için de zordu. Hava o kadar bunaltıcı ki, istediklerinizi yapamıyorsunuz. Haftaya iç sahada Giresunspor'la oynayacağız. Okan hocama hayırlı olsun. İlk maç, 3 puan. Umarım sonu şampiyonlukla biter." diye konuştu.