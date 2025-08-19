×
Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son! Milli futbolcu için KAP açıklaması bekleniyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Benfica Başkanı Rui Costa, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda anlaşmaya vardı. Milli futbolcu için KAP açıklaması her an yapılabilir.

Haftalardır süren Fenerbahçe-Kerem Aktürkoğlu bekleyişi artık bitiyor.

Sarı-Lacivertliler, daha önce Benfica ile 22.5+2.5 milyon Euro’ya anlaşsa da sonradan teklifi 17.5 milyon Euro’ya indirince olumsuz yanıt almıştı. Fenerbahçe rakamı yavaş yavaş artırdı ama Portekiz ekibini ikna edemedi.

HEDEF KOCAELİ MAÇI

Ligdeki Göztepe beraberliğinin ardından Ali Koç, transferi bitirmek için bizzat harekete geçti. Koç, Benfica Başkanı Rui Costa ile görüşme gerçekleştirdi. İki başkanın, ilk teklif olan 22.5+2.5 milyon Euro karşılığında her konuda anlaşmaya vardığı, diğer yetkililerin gerekli prosedürleri tamamlamak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

KAP AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe’nin Kerem’le ilgili KAP açıklamasını kısa sürede yapması, yıldız futbolcunun hafta sonu Kocaelispor mücadelesinde kadroda olması bekleniyor.

TRANSFER İÇİN SON GÜN

Fenerbahçe ve Benfica, Play-Off turu için UEFA’ya kadro bildirimini perşembe gecesi yapmıştı. Ancak yarınki mücadeleden 24 saat öncesine kadar 2 yeni oyuncu bu listeye eklenebilir. Sarı-Lacivertliler, Kerem’i bitirse de yıldız futbolcu Nice karşısında süre aldığı için Play-Off turunda görev yapamayacak.

Benfica ise Kerem’i bir an önce satıp, Wolfburg’lu Amoura’yı yetiştirmenin peşinde. Bunu başarmaları, çok az bir süre kaldığı için zor olsa da sonunda kadar bastıracaklar.

