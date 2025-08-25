Kerem Aktürkoğlu transferinde Fenerbahçe - Benfica çekişmesi!

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Benfica Başkanı Rui Costa arasında Kerem Aktürkoğlu için yapılan pazarlıklar adeta yılan hikayesine döndü. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, milli yıldızı kadrosuna katmak için haftalardır uğraşırken, Benfica cephesi stratejik hamleleriyle süreci giderek zorlaştırdı. İşte Kerem Aktürkoğlu transferinde Ağustos ayında yaşananlar...

SOMUT ADIMLAR

1 Ağustos:

Jose Mourinho’nun isteği üzerine Fenerbahçe harekete geçti. Futbol direktörü Devin Özek, Benfica Sportif Direktörü Mario Branco ile ilk teması kurdu.

3 Ağustos:

Yönetici Hakan Safi ve Devin Özek, transferi sonuçlandırmak için Portekiz’e gitti.

4 Ağustos:

Başlangıçta olumsuz yanıt veren Benfica Başkanı Rui Costa, Fenerbahçe’nin oyuncuyla anlaşmasının ardından geri adım atarak pazarlığa oturdu.

6 Ağustos:

Haberin Devamı

Portekiz basını Fenerbahçe’nin 22–25 milyon Euro bandında transferi bitirmek üzere olduğunu yazdı.

11 Ağustos:

Maisfutebol, Kerem’in Benfica'nın ligde oynayacağı Amadora maçının ardından İstanbul’a geleceğini öne sürdü.

KRİZİN PATLADIĞI AN

13 Ağustos:

Kerem, Benfica’nın Nice ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında 84. dakikada oyuna girince ise işler değişti. Milli futbolcunun Fenerbahçe'ye imza atması durumunda Devler Ligi Play-off turunda Benfica'ya forma giyme ihtimali ortadan kalktı.

14 Ağustos:

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe, yaptığı 22,5 + 2,5 milyon Euro’luk teklifini geri çekti ve Kerem’in planlanan uçuşu iptal edildi. Benfica ise duruma tepki göstererek görüşmeleri askıya aldı.

ALİ KOÇ VE BRUNO LAGE’DEN AÇIKLAMALAR

15 Ağustos:

Ali Koç, “Hocamız Kerem’i çok beğeniyor. Hatırı sayılır teklifler yaptık. Şartlıydı o teklifler: Feyenoord maçına gelmesi, lig başlangıcına yetişmesi… Benfica’ya karşı oynatmama taahhüdü bile verdik. Ama onlar buna uymadı. Bu yüzden eski teklif geçersiz oldu, yeni teklif verdik.” dedi.

Haberin Devamı

Aynı gün Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ise, “Kerem bizim için önemli. Burada mutlu, sezon başına iyi girdi.” ifadelerini kullandı.

MAÇ GÜNÜ: KADIKÖY’DE SÜRPRİZ

20 Ağustos:

Portekiz basını, maça saatler kala Benfica’nın Kerem’i göndermekten vazgeçtiğini yazdı. Bu haberin üzerine Kerem, Fenerbahçe karşısında sahaya sürpriz bir şekilde ilk 11’de çıktı.

Mücadele öncesi Kadıköy tribünleri ısınmaya çıkan milli oyuncuyu alkışladı. Kerem de bu alkışlara karşılık verdi.

Böyle bir ortamda maça çıkan Kerem, 77. dakikada oyundan çıkarken Mourinho ile el sıkıştı, tribünlerden bir kez daha alkış aldı.

Haberin Devamı

Mourinho, “Bence Benfica ekonomik değil, sportif düşündü. Kerem’in oynaması benim için sürpriz olmadı.” dedi. Bruno Lage ise “Benim görevim onu hazırlamak, diğer konular başkanların işi.” açıklamasını yaptı.

TEMİNAT KRİZİ

21 Ağustos:

O Jogo’nun haberine göre Benfica, Fenerbahçe'nin toplam 25 milyon Euro’yu bulan teklifini kabul etti. Ancak sarı-lacivertlilerin banka teminatı sunmaması nedeniyle görüşmeler bir kez daha tıkandı.