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Kerem Aktürkoğlu transferi, Bodrum FK'nın kasasını doldurdu

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#Kerem Aktürkoğlu#GALATASARAY#Benfica
Kerem Aktürkoğlu transferi, Bodrum FKnın kasasını doldurdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 14:05

Galatasaray’ın TFF 3’üncü Lig’deki 24Erzincanspor’dan 2020 yılında transfer edip hafta başında Portekiz devi Benfica’ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle sattığı milli yıldız Kerem Aktürkoğlu eski kulüplerinden Bodrum FK’ya da kazandırdı.

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Henüz 18 yaşındayken 2016-2017 sezonunda Başakşehir’den kiralık olarak Bodrum ekibinde forma giyerek o dönem 3’üncü Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan futbolcu eski takımının da kasasını doldurdu.

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O tarihten sonra basamakları tek tek çıkarak bu yıl tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Bodrum FK, A Milli Takım’ın da yıldızlarından olan eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’ya transferinden 60 bin Euro UEFA Dayanışma Bedeli kazandı.

Bodrum, 2016-2017 sezonunda 27 maçta forma giyip 4 gol atan futbolcudan yaklaşık 2 milyon 250 bin TL’yi kasasına koyacak. Kerem’in Avrupa’ya gidişinden eski takımları Gölcükspor, Hisareynspor, Başakşehir, Karacabey Belediyespor, 24Erzincanspor da dayanışma payı alacak.

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#Kerem Aktürkoğlu#GALATASARAY#Benfica

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