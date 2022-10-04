Kerem Aktürkoğlu tepkisi: N'oluyoruz ya! | Icardi neden gitti? | Ronaldo'nun Galatasaray'a cevabı | Nelsson imzalıyor

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Süper Lig'de 9. haftayı 'BAY' geçecek olan Galatasaray'da gündem Mauro Icardi'nin durumu, transfer döneminde Cristiano Ronaldo - Eden Hazard süreci, Kerem ve Yunus'un performansı ve sarı kırmızılıların kalesini 11 yıldır başarıyla koruyan Fernando Muslera'nın gelecek sezonda kaleyi Inaki Pena'ya devredip etmeyeceği...

Muhabirimiz, sarı kırmızılıların gündemine ilişkin merak edilenleri Spor Arena'nın Youtube kanalında değerlendirdi.

İşte Ali Naci Küçük’ün açıklamalarından öne çıkan detaylar:

GALATASARAYLILAR ADANA DEMİRSPOR MAÇI SONRASI ÜZÜLDÜ

- Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı performansı

Adana Demirspor maçı öyle bir karşılaşmaydı ki, bazı takımlar için şunu söylersiniz: 1 puana sahaya çıkmam. Liderlik koltuğunu Adana Demirspor sonuna kadar hak ediyordu ve bu takım daha 2-3 hafta önce Trabzonspor'u sürklase ederek yendi. Adana Demirspor çok ciddi bir rakipti, belki de 1 puan maçtan önce Galatasaraylıları çok mutlu edecek bir sonuçtu. Fakat Galatasaray öyle bir oyun ortaya koydu ki, herkes açıkçası üzüldü ve takımı eleştirmeye başladı. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Geçen yılki Adana Demirspor kadrosuyla geçtiğimiz hafta sahaya çıkan Galatasaray'ın 21 kişilik kadrosunda 4 tane futbolcu kalmış. Komple değişmiş bir Galatasaray kadrosundan bahsediyoruz. Bütün omurgaları değişmiş; Muslera'sı duruyor, Kerem'i duruyor, Boey'yu duruyor, Nelsson'u duruyor. Geriye kalan bütün dişlileri değişmiş. Bu kadar zor bir fikstürle başlayan ve hocası, yönetimi değişmiş bir takımda herkes mucizeler yaratmasını bekliyor. Galatasaray son 5 sezonun en iyi başlangıcını yapmış, 5 deplasmanda kaybetmemiş ve 11 puan çıkarmış. Bu takımın yıllardır devam eden deplasman fobisini yenmiş. Adana Demirspor karşısında galibiyeti kaçırmış ama herkes Galatasaray'ı tartışıyor. Demek ki insanlar Galatasaray'dan korkuyor.

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GALATASARAY'LA UĞRAŞACAKLAR

Icardi'yi, Gomis'i, Seferovic'i konuşuyorlar. Şimdiden düğmeye basıldı Galatasaray'ı aşağıya çekmek için. Icardi diye tutturdular... Icardi olayı, Florya'da kararı alınmış... Ama daha başlangıç. Galatasaray'la uğraşacaklar; çünkü Galatasaray çok iyi bir kadro kurdu, doğru yolda ve Adana Demirspor maçında iyi oynadı. Adana Demirspor'a karşı doğru dürüst pozisyon vermedi, galibiyeti kaçıran taraftı. Oyunun gelişmesi gerekiyor tabii ki, bu da Okan Hoca tarafından yapılıyor. Evet, Kerem ve Yunus'u eleştirebiliriz, gereken katkıyı yapamıyorlar. Ama gereken hamleler yapılacaktır. Bana göre Galatasaray için tünelin sonunda ışık var.

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ICARDİ, ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA 11'DE OYNATILACAKTI

- Icardi gerçekten sakat mı, neden Arjantin'e gitti?

Florya'daki bütün paydaşlar, kadro açıklanmadan önce şu bilgiyi paylaştı: Icardi'nin adelesinde ağrı var, sertleşme var. Icardi hazırlık kampını Galatasaray'da geçirmediği için, Okan Hoca sadece Icardi değil, hazırlık kampını Galatasaray'da geçirmeyen oyuncularla ilgili son derece titiz. Çünkü yüklemeyi, antrenman temposunu sezon başında kendisi organize etmediği için titiz davranıyor. 6-8 hafta kaybetme ihtimali olduğu için herhangi bir sakatlıkta; Icardi'de de Mata'da da titiz davranıyor. Icardi, İstanbulspor maçında ortaya koyduğu performansla Adana Demirspor maçında 11'de oynatılacaktı. İlk kez geçtiğimiz çarşamba adalesinde bir sertleşme olduğunu söyledi. Daha sonra son taktik çalışmada da ağrı hissettiğini söyleyince Okan Hoca kadroya almadı.

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OKAN HOCA, ICARDI İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Okan Hoca bir ailenin büyüğü gibi oturdu ve dedi ki: 'Problemlerin var, zaten sakatlığın olduğunu söylüyorsun, seni hiç kadro almayalım. Git, takımdan da 2 gün önce sana izin veriyorum. Problemlerini çöz, 5 gün içinde problemlerini hallet ve her açıdan sağlıklı bir şekilde İstanbul'a gel'.

FUTBOLU BIRAKACAĞI İDDİALARI...

Bunun üzerine de Icardi, atladı uçağa 5 gün izni olduğu için de eşiyle olan problemlerini çözmek için Arjantin'e gitti. Çarşambaya kadar izinli olmasına rağmen erken geldi ve şu anda izinli olmasına rağmen Florya'da çalışacak. Yok efendim Icardi dönmeyebilir, futbolu bırakabilir... Icardi'nin kariyerinde bu fırtınalar hep oldu, herkes biliyor. Dünya biliyor bunu. PSG'de de aynı olaylar yaşandı. Burada Okan Hoca'nın bir iyi niyet adımı var. Bir de bunu Galatasaray teknik direktörü çok açık bir şekilde beyan etmesine rağmen insanlar sürekli farklı iddialar ortaya atıyor. Burada sistematik bir organizasyon var bana göre. Bir de şunu söyleyeyim; Icardi, Kayserispor maçında kadroda olacak, ilk 11 oynayacak.

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NELSSON'A ZAM YAPILACAK

- Kerem, Yunus, Nelsson ve Boey'un sözleşmeleri...

Nelsson ile ilgili somut bir gelişme. Yakın zamanda resmi imzalar atılıp KAP bildirimi gelecektir. Tabii ki Nelsson'u sezon sonunda Sevilla ciddi bir şekilde istedi. Galatasaray çok net bir duruş sergiledi, futbolcu da burada profesyonelce duruma yaklaştı. Galatasaray da hem performansı hem de tavrını ödüllendirmek istedi. Bir yandan da Dünya Kupası'nda kendini gösterebilirse bir transfer teklifi tekrardan gündeme gelebilir. Galatasaray, Nelsson'un alacağı ücrete zam yapıyor. 900 bin Euro olan ücreti, 1.2 milyon Euro'ya yükseltildi. Danimarkalı stoper de kabul etti. Resmi imzalar da kısa süre içerisinde atılacak. Kontrat süresi uzatılmayacak, zaten 2026'ya kadar kontratı vardı.

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YUNUS, KEREM VE BOEY'UN ÜCRETLERİ ARTACAK

Yunus ve Kerem'le alakalı da Galatasaray'ın hatta Boey için de aynı düşüncesi mevcut. Bu 3 futbolcunun da Nelsson gibi garanti ücretleri artırılacak. Menajerleriyle görüşmeler başladı. 3 futbolcunun da takım içindeki maaş dengesi gözetilerek ücretlerine zam yapılacak. Muhtemelen de 12 ile 15 milyon TL para karşılığında imzalar atılacak. Ama Sacha Boey'un istekleri daha yüksek boyutta, onunla da pazarlık masasına oturulacak.

RONALDO VE HAZARD'LA GÖRÜŞÜLDÜ

- 'Galatasaray, Ronaldo ve Hazard'ı istedi' Cevap ne oldu?

Erden Timur 'Gerçekten en iyisini hayal ederek transfer döneminde görüşmeleri sürdürdük' demişti. Icardi'yi 3 milyon Euro'ya alan Galatasaray, Ronaldo'yu ne kadara alırdı bilemiyorum. Herhalde 5-6 milyon Euro'ya Ronaldo'yu buraya getirebilirdi Erden Timur. Bir girişimde bulundu aslında ama şöyle söylemek lazım, Timur'un o gün kastettiği 2 isim Ronaldo ve Hazard'dı. Hatta Hazard için kulübü, temsilcisi ve futbolcuyla görüşmeler oldu. Ronaldo özelinde Galatasaray'ın düşüncesi, hayali ilk görüşmede son buldu. Çünkü Ronaldo 'Şampiyonlar Ligi'nde yer almayan bir takımda forma giymem' diyerek Galatasaray'ın teklifine teşekkür etti ve konu pazarlık noktasına gelmeden kapanmış oldu. Eğer ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde olsaydı, belki Ronaldo'yu getirmek gibi bir plan ve hayal olabilirdi. Sadece bir girişimden ibaret kaldı.

MUSLERA BU FIRSATI KİMSEYE VERMİYOR

- Muslera yerine Pena gelecek mi?

Galatasaray'ın böyle bir girişimi yok. İddialar çıkınca hem başkan hem teknik heyetten kontrol etmek istedim ama çok net bir şekilde Galatasaray'ın böyle bir tasarrufu yok. Ne Pena ne başka bir kaleci. Çünkü Galatasaray'ın kalesinde Muslera var. Muslera o kadar iyi bir sezon başlangıcı yaptı ki, Galatasaray'daki kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı. Bugün Galatasaray'ın 17 puanı var, bunun rahat 8 puanını Muslera tek başına almıştır. Aslan payına sahip olan isim Muslera. Galatasaray'da Muslera varsa oynar. Yazılı olmayan kanun gibi... Çok iyi bir performans sergiliyor. Yerli kuralının olduğu statüde dahi kimse kaleye Okan geçmeli diyemiyor. Çünkü Muslera bu fırsatı kimseye vermiyor. Bir yıl daha kontratı var. Ben bu ihtimali düşük görüyorum.

KEREM'İ KORUMAK İÇİN YEDEK BIRAKMASI LAZIM

- Okan Buruk 'BAY' haftasını nasıl değerlendirecek?

Okan Hoca, Kerem Aktürkoğlu'nu korumak adına bence yedek bırakması lazım. En azından bir maçta Kerem'e o mesajı vermesi lazım. Taraftar tepkisinden, Kerem'in linç çukuruna düşmesine engel olması lazım Okan Hoca'nın. Ben anlamıyorum, Galatasaray yıllar sonra genç bir yetenek kazanmış... Kerem geçen sezon Galatasaray'ın belki de korkulu rüyalar görmesini engelledi. Ya siz ne çabuk insanları harcıyorsunuz ve Galatasaraylılar bunu yapıyor. Kerem'in yaptığı paylaşıma küfürler, hakaretler... Galatasaray'ın en önemli yerli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu. Ne oluyoruz ya! İşte buna engel olmak için, Kerem'in statta olası bir tepki görmemesi için, Okan Hoca'nın Kerem'e mesaj verme, koruma adına yedek bırakması lazım. Bence o maç da Kayserispor maçı olmalı Kerem'in iyiliği için. Hem forma adaleti hem de futbolcuyu kazanmak adına. Zaman zaman kenara aldığınızda oyuncuyu kazanmış olursunuz. Bence bu konuya çare üretmeli Okan Hoca.

YILDIZLARI OYNATABİLMEK İÇİN YERLİLERİ KAZANMALI

Peki, yerli kuralında Kerem nasıl kulübeye çekilir, bunun için tek mevki sol bek. Çünkü yerli forvetin, 10 numaran yok. Nelsson'u, Muslera'yı kesemezsin. 3 alternatif var, 3'ünü de deneyecek hoca. Kazımcan, Berkan Kutlu ve Emre Taşdemir. Bu 3'lüden hangisi ön plana çıkarsa muhtemelen Kayserispor maçında o değişiklik olacaktır.

Kazımcan bir tek Giresunspor maçında oynadı. 75 dakika boyunca Aanholt'un, Boey'un, Kerem ve Yunus'un yapamadığını yaptı. Çok klas bir orta açtı, Seferovis golü atsa asiste imza atacaktı Kazımcan. Bir oynatın, görelim... Galatasaray'ın Kazımcan'ı, Berkan'ı, Barış Alper'i, Emin Bayram'ı kazanması lazım. Çünkü o aldığı yıldızları oynatması için bu isimleri kazanması gerekiyor. Sağ bek diye aldığın adamı sol bekte oynatıyorsun. Oynat Kazımcan'ı, 2 puan da Kazımcan için kaybet ama kazanırsın.

Rashica çok üst düzey bir oyuncu. Premier Lig'e 13 milyon Euro'luk transfer yapmış, Bremen'de ortalığı yıkmış ama oynatamıyorsun. Rashica'dan yararlanmak için yerli isimleri oynatman lazım. Okan Hoca 'BAY' geçilecek haftada bunları deneyecek. Mata'nın fiziksel performansını yukarıya çekip 11'e monte etmek isteyecek. Kerem'le de yüz yüze görüşüp Kerem'in performansını yukarıya çekmek istiyor. Icardi de fiziksel olarak hazır bir şekilde Kayserispor maçına çıkacak.