×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kerem Aktürkoğlu, taraftardan özür diledi: 'Böyle olmasını beklemezdik!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu#Yiğit Efe Demir
Kerem Aktürkoğlu, taraftardan özür diledi: Böyle olmasını beklemezdik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 22:54

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Yiğit Efe Demir, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Yiğit Efe Demir, maçın ardından konuştu.

YİĞİT EFE: TALİHSİZ BİR GOL YEDİK

"Fenerbahçe her maçı kazanmaya çıkar. Üzgünüz. Fenerbahçe olarak 3 puan almaya geldik. 2’nci golü bulsak alabilirdik. Talihsiz bir gol yedik. Taraftara teşekkür ederim bizi yalnız bırakmadılar. Evimizde gibi hissettim ama kazanamadık."

Gözden KaçmasınDomenico Tedesco: Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığıDomenico Tedesco: 'Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı'Haberi görüntüle

KEREM AKTÜRKOĞLU: ÖZÜR DİLERİZ 

"Söyleyecek hiçbir şey yok! Taraftardan özür dileriz! Böyle olmasını beklemezdik, istemezdik. 1-0'dan sonra maçı koparabilirdik. Böyle durumlarda biraz daha akıllı olmamız lazım ve maçı bitirmeliyiz. Söyleyecek bir şey yok."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu#Yiğit Efe Demir

BAKMADAN GEÇME!