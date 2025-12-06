Kerem Aktürkoğlu, taraftardan özür diledi: 'Böyle olmasını beklemezdik!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Yiğit Efe Demir, maçın ardından konuştu.

YİĞİT EFE: TALİHSİZ BİR GOL YEDİK

"Fenerbahçe her maçı kazanmaya çıkar. Üzgünüz. Fenerbahçe olarak 3 puan almaya geldik. 2’nci golü bulsak alabilirdik. Talihsiz bir gol yedik. Taraftara teşekkür ederim bizi yalnız bırakmadılar. Evimizde gibi hissettim ama kazanamadık."

KEREM AKTÜRKOĞLU: ÖZÜR DİLERİZ

"Söyleyecek hiçbir şey yok! Taraftardan özür dileriz! Böyle olmasını beklemezdik, istemezdik. 1-0'dan sonra maçı koparabilirdik. Böyle durumlarda biraz daha akıllı olmamız lazım ve maçı bitirmeliyiz. Söyleyecek bir şey yok."