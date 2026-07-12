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Kerem Aktürkoğlu sürprizi! Dev teklif geliyor

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#Fenerbahçe#Transfer#Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu sürprizi Dev teklif geliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 13:17

Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Sarı lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu ile yollarını ayırabilir. Kerem için dev teklif geliyor.

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, Türk Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da yer almıştı.

Kerem Aktürkoğlu sürprizi Dev teklif geliyor

Kupa'dan elenilmenin ardından Kerem, sezon öncesi kampına katılarak sarı laciverlilerin Avusturya'daki kampına katıldı ve çalışmalarına başladı.

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Kerem Aktürkoğlu sürprizi Dev teklif geliyor

SÜRPRİZ GELİŞME

Gelecek sezon Fenerbahçe kadrosunda olacağı düşünülen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili, sürpriz bir gelişme yaşanabilir.

İddialara göre Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye dev bonservisli bir transfer teklifi geliyor.

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Kerem Aktürkoğlu sürprizi Dev teklif geliyor

35 MİLYON EURO!

Buna göre Suudi Arabistan'ın Al Ahly kulübü, Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu için sarı lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Milli yıldız için önerilecek bonservis rakamının 35 milyon Euro olacağı ifade ediliyor.

Kerem Aktürkoğlu sürprizi Dev teklif geliyor

FENERBAHÇE'NİN YEDEĞİ HAZIR

Sarı lacivertli kurmaylar, teklifin resmiyete kavuşması ve satışın gerçekleşmesine istinaden Kerem'in yerine oyuncu bakmaya başladı ve alternetiflerini belirledi.

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#Fenerbahçe#Transfer#Kerem Aktürkoğlu

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