Kerem Aktürkoğlu sürprizi! Dev teklif geliyor

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, Türk Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da yer almıştı.

Kupa'dan elenilmenin ardından Kerem, sezon öncesi kampına katılarak sarı laciverlilerin Avusturya'daki kampına katıldı ve çalışmalarına başladı.

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SÜRPRİZ GELİŞME

Gelecek sezon Fenerbahçe kadrosunda olacağı düşünülen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili, sürpriz bir gelişme yaşanabilir.

İddialara göre Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye dev bonservisli bir transfer teklifi geliyor.

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35 MİLYON EURO!

Buna göre Suudi Arabistan'ın Al Ahly kulübü, Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu için sarı lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Milli yıldız için önerilecek bonservis rakamının 35 milyon Euro olacağı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE'NİN YEDEĞİ HAZIR

Sarı lacivertli kurmaylar, teklifin resmiyete kavuşması ve satışın gerçekleşmesine istinaden Kerem'in yerine oyuncu bakmaya başladı ve alternetiflerini belirledi.