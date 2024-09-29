Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de yine manşetlerde! 'Uçan bir başlangıç! Sihirli dokunuş...'

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Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan 12 milyon euroya Portekiz devi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımında sihrini konuşturmaya devam ediyor.

Benfica, dün akşam Portekiz Premier Ligi'nde Gil Vicente'yi konuk etti. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başladığı maçta Gil Vicente 9. dakikada sürpriz bir şekilde öne geçti. Golün ardından Benfica'nın geri dönüşü başladı.

17. dakikada Otamendi skora dengeyi getirdi, 25. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı. Sağdan yapılan ortada şık bir kafa vuruşu yapan milli futbolcu topu köşeye yollayıp takımını öne geçirdi.

78. dakikada Muhammed Zeki Amdouni, 90. dakikada Florentino Luis ve 90+4. dakikada Benjamín Rollheiser ile goller bulan Benfica maçı 5-1 kazandı.

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Bu sonucun ardından Benfica puanını 16'ya yükseltti ve zirvedeki Sporting ile arasındaki farkın daha da açılmasına izin vermedi.

KEREM'DEN 4 MAÇTA 3 GOL VE 2 ASİST

Benfica ile çıktığı 4 maçı da skor katkısı açısından boş geçmeyen Kerem Aktürkoğlu, söz konusu maçlarda toplam 3 gol ve 2 asist kaydetti.

Galatasaray'da oynadığı 3 lig maçında 2 gol atıp 2 de asist yapan Kerem, bu sezon kulüp takımlarında çıktığı toplam 10 maçta 5 gol ve 5 asistlik performans sergiliyor.

Kerem Aktürkoğlu ayrıca A Milli Takım'ın İzlanda'yı 3-1 mağlup ettiği maçta da hat-trick yapmıştı.

Milli yıldız toplam 12 maçta 8 gol ve 5 asist yapmış durumda.

PORTEKİZ'DE YİNE MANŞETLERDE!

Benfica'nın galibiyeti sonrası Portekiz basını hem takıma hem de milli futbolcumuza övgüler dizdi.

Noticias Munito: 1-0 geriye düşen Benfica için puan kaybetmek söz konusu bile olamazdı ve cevap çok geçmeden geldi. Dokuz dakika sonra Otamendi kafa vuruşuyla skoru eşitledi ve Aktürkoğlu da benzer bir şekilde 25. dakikada attığı golle durumu 2-1'e getirerek takımının kazanmaya olan 'susamışlığını' sonlandırdı.

"UÇAN BİR BAŞLANGIÇ"

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A Bola: Jonas'ın hızı, Kerem Aktürkoğlu'nun soğukkanlılığı: Türk oyuncu uçan bir başlangıç yaptı. Gil Vicente'nin golüyle Luz'da yaşanan şaşkınlık taraftarı kısa süreli korkutmaktan başka bir şey değildi ve sonuçta Benfica ilk yarıdan öne geçip 5-1'lik galibiyetle sonuçlanacak geri dönüşü inşa etmeye başladı.

"UFAK TEFEK FORVET"

Mais Futebol: Eşitlik 17. dakikada geldiyse, ikinci gol de 25. dakikada geldi. Ve aynı şekilde kafayla geldi. Kerem Aktürkoğlu'ndan isabetli ve zamanlaması iyi bir kafa vuruşu. Ufak tefek forvet oyuncusunun, Aursnes'in ortasının hafifçe saptırılmasıyla kandırılan stoperlerin arasına girmesine bile gerek kalmadı. Adından söz ettiren Türk kanat oyuncusu için bir gol daha.

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"ZIPLAMASINA BİLE GEREK KALMADI"

CM Journal: Geri düşen Benfica'nın geri dönmesi uzun sürmedi ve Aursnes'in asistinden faydalanan Aktürkoğlu, sihirli dokunuşuyla ligdeki üçüncü golünü attı. Türk futbolcunun harika kafa vuruşu Gil Vicente'yi şaşırttı. 17 numaranın zıplamasına bile gerek kalmadı.

"GOLLERLE CİDDİ İLİŞKİSİ VAR"

Expresso: İsmini vermeyelim ama (Harry Potter'da Voldemort'un lakabına gönderme) Benfica'nın gollerle ciddi ilişkisi olan bir oyuncusu var. Oyuncu Türk, ismi Kerem Aktürkoğlu. Benfica'da henüz 4. maçını oynadı ve gol-asist yapan 4. oyuncu oldu. Gil Vicente'nin sürprizini terse çeviren gol ondan geldi.

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"HARRY POTTER'IN BÜYÜ HAREKETİNİ TAKLİT EDEN..."

Benfica'nın ikinci golü de Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi; ilk maçında gol atan, ardından Belgrad'da gol atan, Bessa'da iki asist yapan ve Luz'a döndüğünde hayali bir sihirli değnek tutup Harry Potter büyüsündeki hareketleri taklit ederek tekrar gol atan, kolay bitirişlere sahip ve golü sürekli çeken bir forvet. Aktürkoğlu alanda boşluk bulabildiği her yerde çabalıyor.