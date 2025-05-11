Kerem Aktürkoğlu Portekiz’de manşetlerde! ‘Taraftarı çıldırttı’

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Benfica ile Sporting CP, Portekiz Premier Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi. İki takım, sezonun en kritik maçında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Sporting, Trincao'nun 4. dakikada kaydettiği gol ile deplasmanda 1-0 öne geçti. Dev karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.





KEREM AKTÜRKOĞLU SAHNEDE

İkinci yarıda baskısını artıran Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun 63. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı. Sol kanattan şık çalımlarla ceza sahasına giren Pavlidis içeriye pasını çıkardı, kale sahasında topa dokunan Kerem ağları havalandırdı.



100. GOLÜNÜ ATTI

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Kerem Aktürkoğlu'nun dün akşamki golü kendisi için ayrı bir önem taşıyordu. Galatasaray'ın eski yıldızı, profesyonel futbol kariyerindeki 100. golünü kaydetmeyi başardı





'KEREM AKTÜRKOĞLU ÇILDIRTTI!'

Portekiz'in yüksek tirajlı gazetesi A Bola, Kerem Aktürkoğlu'nun golünün ardından, "Kerem Aktürkoğlu'nun golü Luz tribünlerini çıldırttı!" başlığını attı. Ayrıca, "Aktürkoğlu, Benfica'nın Sporting Lizbon derbisinde beraberlik golünü attı, taraftarlar tribünde çılgınca sevindi." yorumu da yapıldı.



33 GOLE DİREKT KATKI

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 53 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu 53 karşılaşmada 18 gol 15 asistle oynayarak 33 gole direkt katkı sağladı.





GOLÜ YETMEDİ, AVANTAJ SPORTING CP'DE...

Ancak Kerem'in golü Benfica'nın kazanmasına yetmedi. İki takım da son haftaya 79 puanla girdi ve Sporting CP hem ikili averajda hem de genel averajda önde olan taraf. Benfica'nın şampiyon olması için son maçını kazanması ve Sporting'in puan kaybetmesi gerekiyor.

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SON MAÇ BRAGA DEPLASMANI

Benfica, son maçta 17 Mayıs'ta Braga ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporting CP de aynı gün evinde Guimaraes'i konuk edecek. İki maç da saat 17.30'da başlayacak.