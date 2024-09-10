Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de manşetlerde: Ağız sulandırdı!

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Ülke basını yıldız futbolcunun performansını şu başlıklarla duyurdu.

Record: Ağız sulandırdı. Benfica’nın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, Luz Stadı’na çıkmadan önce milli formasıyla büyük bir gösteri yaptı.

AKTÜRKOĞLU’NUN ŞOVU

O Jogo: Kerem Aktürkoğlu’nun Türkiye-İzlanda şovu; hat-trick ve iptal edilen bir gol.

Abola: Türkiye’nin İzlanda’ya karşı galibiyetinde Aktürkoğlu çok heyecan verici bir futbol ortaya koydu. Hat-trick yapan Benficalı futbolcunun rüya gibi performansı Türkiye'ye galibiyeti getirdi.

BRUNO LAGE'YE MERHABA

Publico: Kerem Aktürkoğlu, Uluslar Ligi'nden Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'ye 'merhaba' dedi. Türkiye İzlanda karşısında 3-1 kazanırken Kerem Aktürkoğlu ikisi yüksek kalitede olmak üzere üç gol attı.

Mais Futebol: Durdurulamaz, Benficalı Aktürkoğlu Türkiye’nin galibiyetinde hat-trick yaptı ve kritik bir rol üstlendi. Bu performans, onun Benfica’da da neler yapabileceği konusunda büyük beklentiler oluşturdu. Benfica taraftarları, Kerem’in yeteneklerini sahada görmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

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GELMEDEN 3 GOL ATTI

Sapo Desporto: Benfica’nın takviyesi Kerem Aktürkoğlu, Türkiye galibiyetinde hat-trick yaparak parladı. Kerem henüz Benfica’da forma giymemiş olmasına rağmen İzlanda’ya karşı oynanan maçta üç gol attı.

KARİYERİNDEKİ 4 HAT-TRİCK'İN 2'Sİ İZMİR'DE!

Kariyerindeki 4. hat-trick’ine milli forma ile İzlanda karşısında imza atan Kerem Aktürkoğlu toplamda ise 4. kez bir maçta 3 gol atmayı başardı. Yıldız futbolcu bu hat-trick’lerin ikisini ise Gürsel Aksel Stadı’nda gerçekleştirdi. Kerem, 17 Nisan 2021’de Galatasaray formasıyla ilk hat-trick’ini Gürsel Aksel Stadı’nda Göztepe’ye karşı yapmıştı.