Kerem Aktürkoğlu Portekiz’de, Kenan Yıldız İtalya’da manşetlerde

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Benfica’nın Rio Ave’yi 5-0 yendiği maçta 3 gol atıp hat-trick yapan Kerem ile Juventus’un 4-2 geride olduğu İnter deplasmanında sonradan oyuna girip 2 gol kaydeden Kenan Yıldız, Portekiz ve İtalya basınında manşetlere çıktı.

HAT-TRiCKOĞLU

Record: Aktürkoğlu rüya gibi bir ilk yarı oynadı.

O’Jogo: Benfica’dan gol yağmuru. ‘Öldürücü Türk’ün saha içinde bir çok yardımcısı vardı.

Abola: Kerem’in sihri mi? Hat-trickoğlu’nu çağırın! Türk oyuncu Estadio da Luz’u gerçekten büyüledi.

La Gazzetta dello Sport: Kahraman Yıldız.

TuttoSport: Kenan Juve’nın masalı, İnter’in kâbusu.

Calcio Mercato: San Siro’da parlayan yıldız.