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Kerem Aktürkoğlu Portekiz basınında manşet oldu! 'Benfica'nın en iyi transferi'

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#Kerem Aktürkoğlu#Benfica#Galatasaray
Kerem Aktürkoğlu Portekiz basınında manşet oldu Benficanın en iyi transferi
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 13:10

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılacak Portekiz temsilcisi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz gazetesi A Bola'da konu oldu. A Bola yorumcusu Rogério Azevedo'nun özel haberinde Kerem Aktürkoğlu hakkında övgü dolu sözler sarf edildi. İşte ayrıntılar...

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Benfica'nın kölü kulüplerinden Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu için Portekiz gazetesi A Bola da özel bir haber yazıldı.

Portekizli gazeteci ve yorumcu Rogério Azevedo'nu haberinde Kerem için, "Sezon başında muazzam bir etki yarattı. Şu anda düşüşte olmasına rağmen, Benfica'nın yaptığı en iyi transfer." ifadesini kullandı.

Haber başlığında Kerem için, "Aktürkoğlu, golleriyle muhteşem başlangıç yaptı." denildi. 

Kerem Aktürkoğlu Portekiz basınında manşet oldu Benficanın en iyi transferi


Bununla beraber, Benfica'nın bu sezonki transferleri değerlendirilirken, Pavlidis'in 10 gol atıp 2009 dakika sahada kaldığı bilgisine yer verildi.

Pavlidis'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun istatistiki olarak 2. sırada yer aldığı belirtildi.

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Milli yıldızımızın 10 gol ürettiği, 1849 dakika sahada kaldığı %64'lük katkı sağladığı notu okuyuculara aktarıldı. 

Kerem Aktürkoğlu Portekiz basınında manşet oldu Benficanın en iyi transferi


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#Kerem Aktürkoğlu#Benfica#Galatasaray

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