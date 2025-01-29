Kerem Aktürkoğlu Portekiz basınında manşet oldu! 'Benfica'nın en iyi transferi'

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Benfica'nın kölü kulüplerinden Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu için Portekiz gazetesi A Bola da özel bir haber yazıldı.

Portekizli gazeteci ve yorumcu Rogério Azevedo'nu haberinde Kerem için, "Sezon başında muazzam bir etki yarattı. Şu anda düşüşte olmasına rağmen, Benfica'nın yaptığı en iyi transfer." ifadesini kullandı.



Haber başlığında Kerem için, "Aktürkoğlu, golleriyle muhteşem başlangıç yaptı." denildi.



Bununla beraber, Benfica'nın bu sezonki transferleri değerlendirilirken, Pavlidis'in 10 gol atıp 2009 dakika sahada kaldığı bilgisine yer verildi.

Pavlidis'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun istatistiki olarak 2. sırada yer aldığı belirtildi.

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Milli yıldızımızın 10 gol ürettiği, 1849 dakika sahada kaldığı %64'lük katkı sağladığı notu okuyuculara aktarıldı.







