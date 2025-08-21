Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkarken Mourinho ile el sıkıştı! Benfica'ya transfer mesajı

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasına Portekiz ekibi Benfica’yı konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında Fenerbahçe, uzaktan şutlarla etkili oldu. Szymanski ve Oosterwolde’nin uzak mesafeden yaptığı vuruşlarda kaleci Trubin gole izin vermedi. Konuk ekip ise 29’uncu dakikada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile gole yaklaştı. Kerem’in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can topu son anda kornere tokatladı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi

BENFİCA 10 KİŞİ KALDI

İkinci devrenin ilk 15 dakikalık diliminde iki takımda hızlı ataklarla etkili olmaya çalışsa da gol pozisyonu yakalamakta zorlandı. 71’inci dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı.

TUR LİZBON'A KALDI

69’uncu dakikada sarı kart gören Florentino, orta sahada Talisca’yı arkadan çekerek durdurunca ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 81’inci dakikada Talisca’nın sert şutunda kaleci Trubin’in müdahale ettiği top direkten döndü. En-Nesyri’nin kafa vuruşuyla topu tamamladı ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

KEREM İLK 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin uzun süredir transferini bitirmek için uğraştığı Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu maça ilk 11'de başladı.

Benfica Teknik Direktörü Lage'nin Kerem'i Nice maçının son bölümünde oynatması Fenerbahçe'yi kızdırmış ve daha düşük bir teklif yapmıştı. Portekiz ekibi, son teklifi beğenmezsek taraflar arasında görüşmeler devam ediyordu.

OYUNDAN ÇIKARKEN MOURİNHO İLE EL SIKIŞTI

Böyle bir ortamda Kadıköy'de maça çıkan Kerem, 77 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan milli futbolcu, oyundan çıktıktan sonra kenarda Jose Mourinho ile el sıkıştı. Milli futbolcu bu hareketiyle Benfica'ya da mesaj vermiş oldu.

TRİBÜNLERDEN ALKIŞ

Daha sonra Benfica kulübesine yönelen Kerem Aktürkoğlu, Kadıköy tribünlerinden de alkış aldı.

'KEREM'İN OYNAMASI BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho maçtan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun oynaması ve transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mourinho, Kerem için şunları söyledi;

"Bence Benfica sportif anlamı düşündü, ekonomik anlamı düşünmedi. Benfica, oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama şu andaki sportif duruma önem verdi. Hoca, oyuncunun oynamasını istedi ve rövanşta da onun oynarken göreceğimizi düşünüyorum. Ekonomik anlamda çok şüphe duymadılar. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattılar. Benim için Kerem'in oynaması büyük bir sürpriz olmadı."