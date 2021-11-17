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Kerem Aktürkoğlu Milli Takımı da sırtlıyor! Son 4 maçta...

#Kerem Aktürkoğlu#Çağlar Söyüncü#A Milli Takım
Kerem Aktürkoğlu Milli Takımı da sırtlıyor Son 4 maçta...
Ali Naci Küçük

Türk futbolunun formda ismi Kerem Aktürkoğlu, Norveç ve Cebelitarık karşılaşmalarının ardından Karadağ’ı da boş geçmedi. Başarılı futbolcu, son 4 milli maçında 3. kez ağları sarsmayı başardı.

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A Milli Futbol Takımı’nın formda isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, Karadağ karşısında ilk yarısında, 22. dakikada skoru 1-1’e getirirken, elemelerde forma giydiği son 4 karşılaşmada 3. kez fileleri havalandırmayı başardı.

23 yaşındaki futbolcu, söz konusu müsabakalarda 1-1 biten Norveç karşılaşmasında ağları sarsarken, 6-0’lık Cebelitarık maçından sonra son olarak dün de golünü attı. Kerem, 2-1 kazandığımız Letonya maçını ise boş geçti. Kerem Aktürkoğlu’nun formu, sadece A Milli Futbol Takımımız ile sınırlı değil. 23 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray’daki performansı da göz önüne alındığında bu sezon tüm resmi karşılaşmalarda 8 gol, 4 asiste ulaşmayı başardı.

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Kerem, sarı kırmızılılarda da tüm kulvarlarda 5 gol, 4 asistle toplamda 9 gole direkt etki ederken, Milli Takım’da da 3 defa ağları sarstı. Milli futbolcu ayrıca, A Milli Takım formasıyla ilk deplasman golünü Karadağ’a karşı atmayı başardı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN ALTIN DOKUNUŞLAR

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Karadağ deplasmanında maçın en başarılı isimleri arasında yer alan Çağlar Söyüncü, 64. dakikada bir topu çizgiden çıkararak mutlak golü önledi. Savunmada az adamla yakalandığımız bir anda Beciraj’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan Çakır’ı geçti. Boş kaleye gitmekte olan topa yetişen Çağlar, kayarak müdahale edip topu uzaklaştırdı. Çağlar ayrıca 3 ikili mücadeleyi de kazanırken, 6 kritik pozisyonda topu uzaklaştırmayı başardı.

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#Kerem Aktürkoğlu#Çağlar Söyüncü#A Milli Takım

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