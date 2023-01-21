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Kerem Aktürkoğlu: "Mauro Icardi'ye söz vermiştim, bugün ben attırdım"

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Süper Lig
Kerem Aktürkoğlu: Mauro Icardiye söz vermiştim, bugün ben attırdım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 22:11

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakçı açıklamalar yaptı.

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Galatasaraylı futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakçı, Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi.

12 maçlık bir yenilmezlik serisi ile güzel bir ivme yakaladıklarını belirten Aktürkoğlu, “Ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi, resmi maçlarda da 12 oldu. Gerçekten güzel bir ivme yakaladık. Bunu hak eden bir takım grubumuz var. Çok güzel arkadaşlıklara sahibiz. Takımda çok önemli ayaklar var. Bunlarla bütünleşince çok farklı bir seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Zor bir maç olacağının farkındaydık. Antalyaspor, ligde bulunduğu konumdan farklı oynayan ve sistemi olan bir takım. Bugün de iyi futbol oynadılar ama biz galip gelmesini bildik. Böyle maçlardan galip gelebilmek çok önemli. Bugün çok daha güzel bir futbol vardı. Bunun neticesini 2-1’lik skorla aldık” diye konuştu.

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“BENCE OKAN HOCANIN ŞİFRESİ BU”

Maç maç düşündüklerini ve bunun takımın performansını artırdığını aktaran milli oyuncu, “Biz, maç maç gidiyoruz. Bu da bizi gerçekten saha içerisinde rahatlatıyor. Biz şu an bir sonraki maçı düşünüyoruz. Böyle olunca herkes performansını rahat bir şekilde sergileyebiliyor. Bu da özgüveni daha da artırıyor. Bence Okan hocanın şifresi bu” ifadelerini kullandı.

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“BU, FARKLI BİR SEVGİ”

Galatasaray’ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’dan aldığı blok kapatma cezasına rağmen taraftarların takımı yalnız bırakmadığını belirten tecrübeli isim, “Taraftarımız hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor. Onların desteğini hissettiğimizde daha farklı ve daha coşkulu oynuyoruz. İptal olan biletler oldu ama ona rağmen biletler tekrardan satıldı. Bu, farklı bir sevgi. Bugün onların gücüyle de ikinci yarı daha iştahlı oynadık ve galip gelmesini bildik” ifadelerini kullandı.

“TAKIM OLARAK BÜTÜNLEŞTİK”

Takımda arkadaşlık ortamının üst seviyede olduğunu aktaran 24 yaşındaki oyuncu, “Biz gerçekten takım olarak bütünleştik. Icardi, dünya yıldızı. Altyapıdan gelen Baran’ı, altyapıdan gelen bir futbolcu olarak görmüyor. Mertens de öyle. Herkes, herkesi Galatasaray’a katkı sağlayabilecek bir futbolcu olarak görüyor. En büyük katkı da böyle geliyor. Herkes birbirini sahipleniyor” şeklinde konuştu.

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“ICARDI’YE SÖZ VERMİŞTİM”

Mauro Icardi ile çok güzel bir uyum yakaladıklarını aktaran Aktürkoğlu, “Ona söz vermiştim, sana asist yapacağım diye. İki maçtır o bana yapıyordu. Ben de üzerimdeki yükü attım, ona asist yaptım. Gerçekten çok büyük bir dünya yıldızı. Onunla oynamak rahatlatıyor beni. Güzel bir uyum yakaladık. İnşallah sonu şampiyonluklar olur” diyerek sözlerini noktaladı.

 

ABDÜLKERİM BARDAKCI: NELSSON İLE İYİ ANLAŞIYORUZ

Nelsson ile sahada iyi anlaştıklarını söyleyen Abdülkerim Bardakcı, "Antalyaspor çok iyi bir takım, zor bir maçtı. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Rakibi iyi analiz ettik ve sonuca ulaştık. Takım savunması en önden başlıyor. Herkes yüzde yüz ile oynuyor, kimse kaçmıyor mücadeleden. Victor Nelsson ile iyi anlaşıyoruz. Arkamızda da Fernando Muslera gibi bir faktör var. İnşallah az gol yemeye ve galibiyetlere devam ederiz." diye konuştu.

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Süper Lig

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