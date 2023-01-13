Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi'ye büyük övgü

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Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Hatayspor'u 4-0 mağlup ederken karşılaşmanın ardından oyuncular değerlendirme yaptı.

Takımda güzel bir atmosfer olduğunu kaydeden Bafetimbi Gomis, "Aslantepe, Aslan'ın evi. Burada çok gol attım. Burada gol atmak önemli. İyi bir hava yakaladık. Geçen sene bu yoktu. Bunun temel nedeni, yeni yöneticilerimiz. Dursun Bey, Erden Bey, Cenk Bey, Okan Hoca ve ekibi bunun nedeni. Erden Bey güzel atmosfer yarattı. Şimdi kardeş gibiyiz. Bunlar şampiyonluk yolunda çok önemli şeyler." dedi.

Maçta iki gol birden atan Juan Mata, "Sonuçtan çok mutluyuz. Geçen hafta önemli bir maçı kazandık. Bu maç da çok önemliydi ve kazandık. Gol attığım için çok mutluyum. Böylece taraftarla daha çok yakınlaşmış oldum. Çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Bu formayı giydiğim için gurur duyuyorum. Harika bir stadyumda, büyük bir taraftarla mücadele ediyoruz. İyi iş çıkarıyoruz. Böyle devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

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Kerem Aktürkoğlu ise "Icardi, gerçekten büyük bir dünya yıldızı. Saha içinde, dışında bizlere çok şey öğretiyor. Onunla oynadığım zaman çok rahatım. Onun kafa topu sonucunda golü attım. 'Yine ben verdim, yine sen gol attın' dedi. Ben de çok teşekkür ettim." ifadelerini kullandı.