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Kerem Aktürkoğlu: "Kazanan şampiyon olmayacaktı"

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu: Kazanan şampiyon olmayacaktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 21:57

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederken oyuncular Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe karşısında aldıkları galibiyetten ötürü çok mutlu olduklarını söyleyen Mauro Icardi, "Önemli olan oynayabilmemdi önce. Girdiğim için çok memnunum. 1 aydır hazırlanıyordum. Sonucu çok güzel oldu. Doğrudan rakibimize karşı kazandık. Çok mutluyum. Gol atmam çok normal. Görevim bu. Takım mutlu. Türkiye'ye geldiğim zaman söylemişlerdi, 'En önemli maç Fenerbahçe'ye karşı' demişlerdi. Hep beraber güzel bir kutlama yapıyoruz şu anda." dedi.

Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu ise "En büyük gücümüz takım ruhumuz. Sezon başından beri bunu yansıtıyoruz. Herkes birbirinden bir şeyler öğreniyor. Saha içinde, dışında hep birlikteyiz. Antrenmanlar, maçlar hep neşeli geçiyor. Galibiyetin sırrı budur. Çok güzel bir galibiyet oldu. Bu maçı kazanan şampiyon olmayacaktı. Daha uzun bir maraton vardı. Tek planımız kazanmaktı. İlk 10-15 dakika Fenerbahçe baskısı olacaktı. Buna çalıştık. O baskıdan sonra işimiz kolaylaştı. Bundan sonra daha da güzel olacak. Başkanımız, Erden Ağabey içeri girdi. Buradaki galibiyeti, Kadıköy'deki galibiyeti coşkuyla kutladık, eğlendik, tadını çıkardık. Artık Hatayspor maçına bakıyoruz." diye konuştu.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Kerem Aktürkoğlu

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