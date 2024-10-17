×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kerem Aktürkoğlu isyan etti, Portekiz basını manşete taşıdı: 'Katliam durmalı!'

Güncelleme Tarihi:

#Kerem Aktürkoğlu#Benfica#Filistin
Kerem Aktürkoğlu isyan etti, Portekiz basını manşete taşıdı: Katliam durmalı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 12:03

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Filistin'e saldırılarına sessiz kalamadığını belirterek, "Böyle bir dehşet karşısında her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı. Artık yeter" dedi.

Haberin Devamı

Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösterdi.

Gözden KaçmasınAsgari ücretle oynayan süper yıldızlarAsgari ücretle oynayan süper yıldızlarHaberi Görüntüle

Bununla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aktürkoğlu, "Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum. Ama duyduklarım sadece onlar değil. Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam. Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde. İsrail ile Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse var mı? Böyle bir dehşet karşısında her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı. Artık yeter!" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Kerem Aktürkoğlu isyan etti, Portekiz basını manşete taşıdı: Katliam durmalı

Kerem Aktürkoğlu daha önce de Filistin'e yapılanlarla ilgili tepkisini göstermişti.

RECORD, MANŞETE TAŞIDI

Öte yandan Portekiz Gazetesi Record, Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımını manşetine taşıdı. Record'un manşetinde milli futbolcunun 'Katliam durmalı!' ifadeleri yer aldı.

Kerem Aktürkoğlu isyan etti, Portekiz basını manşete taşıdı: Katliam durmalı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kerem Aktürkoğlu#Benfica#Filistin

BAKMADAN GEÇME!