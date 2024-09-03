Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a döndü

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TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenmana kalçasından sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu ve sol kasığında zorlanma tespit edilen Semih Kılıçsoy da katılmazken, Eren Elmalı da tedbir amaçlı çıkmadı. Benfica'ya transferi için dün Portekiz'e giden Kerem Aktürkoğlu, akşam saatlerinde milli takım kampına katılacak.

Aday kadroya sonradan davet edilen Corendon Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir ise antrenmanda yer aldı.

Öte yandan antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, A Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı, TFF yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Hacıosmanoğlu'nun kızı Ela da antrenmanı izledi.

Milliler yarın yapacağı antrenmanla Galler müsabakanın hazırlıklarına devam edecek.

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KEREM AKTÜRKOĞLU, MİLLİ TAKIM KAMPINA KATILMAK İÇİN İSTANBUL’A DÖNDÜ

Portekiz ekibi Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, milli takım kampına katılmak için İstanbul’a döndü.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica ile sözleşme imzalamak için dün Lizbon’a gitmişti. Benfica ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 25 yaşındaki futbolcu, bugün ise milli takım kampına katılmak için tekrar İstanbul’a döndü.

Kerem Aktürkoğlu, havalimanında kendisine yöneltilen ’anlaşma hayırlı olsun neler düşünüyorsunuz?’ sorusuna karşılık teşekkür etmekle yetindi. Aktürkoğlu’nun yarın yapılacak olan milli takım antrenmanında yer alması bekleniyor.