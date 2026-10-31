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Kerem Aktürkoğlu ile Fenerbahçe taraftarı arasında gerginlik! Kadıköy'de ıslık sesleri

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#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu#Göztepe
Kerem Aktürkoğlu ile Fenerbahçe taraftarı arasında gerginlik Kadıköyde ıslık sesleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 21:25

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, maç içinde taraftarla gerginlik yaşadı.

Kerem Aktürkoğlu ile Fenerbahçe taraftarı arasında gerginlik Kadıköyde ıslık sesleri

Müsabakanın 52. dakikasında yaşanan bir pozisyonda şutu etkisiz kalan oyuncuya taraftar tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından Kerem de taraftara karşılığında hareket yaptı.

Lukaku ise tribünlerden takım arkadaşı için destek istedi. Ancak taraftarların tepkisi daha sonra da birkaç pozisyonda devam etti.

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Kerem'in 71. dakikasında direkten dışarı giden şutunun ardından ise taraftardan tecrübeli oyuncuya destek geldi.

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Kerem, 83. dakikada oyundan alınırken tribünlerden yeniden ıslık sesi yükseldi.

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#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu#Göztepe

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