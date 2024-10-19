Kerem Aktürkoğlu için sürpriz transfer itirafı! 'Onu almaya çalıştık ama...'

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Galatasaray'dan transferin son günlerinde 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımında ve A Milli Takım'da yüksek performas sergilemeye devam ediyor.

Galatasaray formasıyla sezona 4 maçta 2 gol ve 3 asistlik performansla giren Kerem, yeni takımı Benfica'da da harika bir başlangıç yaptı. Takımıyla ligde 3, Şampiyonlar Ligi'nde de iki maça çıkan milli futbolcu, 4 gol ve 2 asistle izleyenleri büyüledi.

25 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'da da Uluslar Ligi'ne damga vuruyor. İzmir'de İzlanda'ya karşı hat-trick yapan Kerem, deplasmandaki İzlanda maçını da 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

SÜRPRİZ TRANSFER İTİRAFI

İspanya LaLiga ekibi Celta Vigo'nun futbol direktörü Marco Antonio Garces, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili transfer itirafında bulundu. S Sport'a konuşan Garces; "Los Angeles FC'de görev yaparken Alman asıllı Amerikalı bir teknik direktörümüz vardı, Steve Cherundolo. Uzun süre Almanya'da çalışmıştı ve özellikle Türk futbolcuları dikkatle izlerdi. Bildiğiniz gibi Almanya'da çok sayıda üst düzey Türk futbolcu var. O dönem Galatasaray'dan Milot Rashica'yı takip ediyorduk. Bu yüzden Galatasaray'ın maçlarını izliyorduk. O maçları izledikte Kerem Aktürkoğlu için 'Gerçekten iyi futbolcu' diye düşünmüştüm. Daha sonra onu transfer etmeyi denedik ama çok pahalı geldi. Gözüm hala onun üzerinde. Harika bir futbolcu. Şimdi Portekiz'de ve ben onu keyifle izlemeye devam edeceğim."

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KEREM'İN İSRAİL TEPKİSİNE BÜYÜK DESTEK!

Kerem Aktürkoğlu'nun X hesabından Filistin ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım; 8 milyondan fazla etkileşim alırken, 30 binden fazla kişi tarafından paylaşıldı, 150 binden fazla beğeniyle 5 bine yakın yorum aldı.

Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamasının yabancılar tarafından da destek görerek farklı dillerde yapılan yorumlarla paylaşıldığı görüldü.

"AKTÜRKOĞLU'NUN AÇIKLAMASI CESUR"

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Yabancı dillerde yapılan paylaşımlardaki yorumlar arasında, "Soykırıma karşı konuşan bazı futbolcular kadro dışı bırakıldı. Dolayısıyla Aktürkoğlu'nun açıklaması cesur. Soykırımın sona ermesi için savaşmaktan korkmamalıyız!" ifadeleri yer alırken, bir başka yorumda "Aktürkoğlu yetenekli bir oyuncu ama bugün onun aynı zamanda cesur olduğunu da keşfettik. İsrail'in Filistin ve Lübnan'a karşı savaşının sona ermesi ve Orta Doğu'da barış için çok güzel." notu düşüldü.

"GÜNÜMÜZDE BULUNMASI ÇOK NADİR BİRİ"

Başka bir yorumda ise "Harika bir oyuncu ve her şeyden önce harika bir adam, en önemli şey bu!" denilirken, bir diğer yorumda ise "Bu adama saygım var. Kariyerinde başarılar dilerim. Ezilenlerin hakkını savunduğun için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı. Başka bir yorumda da "Normal bir insan, günümüzde bulunması çok nadir biri." şeklinde görüş belirtildi.

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Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum. Ama duyduklarım sadece onlar değil... Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam. Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde... İsrail ile Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse var mı? Böyle bir dehşet karşısında her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!"