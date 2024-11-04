Kerem Aktürkoğlu için Rafa Silva benzetmesi ve dikkat çeken kehanet: İnanılmaz, kusursuz | Böyle devam ederse...

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Portekiz Ligi’nin köklü ekiplerinden Benfica, 10. hafta karşılaşmasında Farense’yi 2-1 yenerek son 5 maçta 5. galibiyete imza attı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, mücadelede 2 asistle yıldızlaşarak kalitesini bir kez daha gösterdi. Aktürkoğlu, ligde çıktığı 5 maçta takımına 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Kırmızı-beyazlılar, şu ana kadar ligde ve Avrupa Kupalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekici gidişatını devam ettirdi. Bir dönem Benfica başta olmak üzere Braga, Villarreal, Espanyol ve Leeds United gibi üst düzey takımlarda da top koşturan eski savunmacı Armando Sá, mili yıldızın performansıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

ESKİ YILDIZ ARMANDO SA’NIN ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“BENFICA, LİGDE VE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE İNANILMAZ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ”

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Benfica, büyük bir kulüp ve sahip oldukları büyük oyuncularla şu an istikrarlı bir gidişat yakaladılar. Takım olarak daha dengeli ve kompakt bir yapıya sahipler. Ayrıca zihniyet olarak birlik içinde olmaları da performanslarına yardımcı oluyor. Bruno Lage, takımı bir arada tutmayı başarıyor ve oyuncularına farklı bir zihniyet kazandırıyor. Lage, ayrıca oyuncularına takım olarak savunma ve hücum yapmayı öğretiyor. Benfica, bu sayede Portekiz Ligi’nde ve Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz bir performans sergiledi. Benfica'nın bu yıl tüm kulvarlarda başarılı bir sezon geçireceğini düşünüyorum.

“TEKNİK DİREKTÖR BRUNO LAGE, TAKIMI ÇOK İYİ YÖNETİYOR”

Benfica, teknik direktör Bruno Lage’nin evi. Lage, Benfica'nın içini ve dışını çok iyi biliyor. Onun için burası adeta bir yuva gibi ve oyunculara Benfica'nın büyüsünü ve kültürünü aktarmada çok yardımcı oluyor. Oyunculara Benfica için oynamanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Lage, çok mütevazı bir insan ve futbolcularla çok iyi bir iletişimi var. O, ayrıca çok dürüst ve açık sözlü bir teknik direktör. Oyuncularını anlamaya ve onlara saygı duymaya çalışıyor. Bu özellikler oyuncuları bir araya getirmeye yardımcı oluyor. Özellikle grupta büyük oyuncular varsa grubun yönetimi için çok önemlidir. Lage, takımı çok iyi yönetiyor. Bunu futbolcuların saha içindeki oyunlarından ve performanslarından da anlıyoruz.

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“KEREM, SANKİ UZUN YILLAR BENFICA’DA OYNUYORMUŞ GİBİ!”

Kerem Aktürkoğlu, kulübe gelir gelmez iyi bir uyum sağladı. Kerem, şu anda sanki uzun yıllar Benfica’da futbol oynuyormuş gibi görünüyor. Kerem, şimdiye kadar üst düzey performanslar sergiledi. Ülkeye ve Benfica kültürüne uyum sağladı ve benimsedi. Taraftarlar onun sahadaki performansını çok beğeniyor ve onda büyük bir potansiyel görüyorlar. Kerem’in takıma, kulübe ve ülkeye bu kadar hızlı adapte olması herkesi çok şaşırttı. Taraftarlar da bu duruma gerçekten bayılıyor. Sahaya çıktığında büyük bir tutkuyla oynuyor ve Benfica taraftarları da onu bu yönüyle seviyor. Topla buluştuğunda takıma tutku, klas ve yetenek katıyor. Şimdiye kadar çok iyi gidiyor; goller atıyor ve asistler yapıyor. Bu da taraftarların ona olan sevgisini artırıyor. Şu anda kalitesini ve neden Benfica'nın bir parçası olmayı hak ettiğini gösteriyor.

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"SAHADAKİ ÖNEMLİ OYUNCULARDAN BİRİ OLDUĞUNU KANITLADI”

Kerem, çok iyi uyum sağladığı için her maç gol atıyor ve asist yapıyor. Benfica'nın sahadaki önemli oyuncularından biri olduğunu kanıtlıyor. Hücum hattında Di Maria ve Orkun Kökçü’nün desteğine sahip. O yüzden etrafınız bu tarz büyük oyuncularla çevrili olduğunda işiniz daha kolay oluyor. Kerem, çok kaliteli bir oyuncu olduğu için kusursuz ve rahat bir oyun ortaya koyuyor. Daha önce de söylediğim gibi takıma ve kulübe iyi entegre oldu. Kerem, daha fazla gol atarak ve çok sayıda asist yaparak istikrarlı olmaya devam edecektir.

“KEREM, HARİKA BİR OYUNCU. ONU RAFA SILVA’YA BENZETİYORUM”

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Benfica, Kerem Aktürkoğlu için 12 milyon euro ödedi ama performansı ve 9 maçta 8 gol atması göz önüne alındığında kulüp için iyi bir yatırım olduğunu kanıtladı. Kerem’i Benfica’nın geçen yıllarda en büyük yeteneklerinden biri olan Rafa Silva’ya benzetiyorum. O, harika bir oyuncu. Kerem’in böyle istikrarlı olmaya devam edeceğine inanıyorum. Kulüp onu gelecekte daha büyük rakamlar karşılığında satacaktır. Kerem, şu anda onu bir üst seviyeye taşıyacak olan doğru kulüpte. Kerem, ayrıca kulübün ilerlemesine de yardımcı oluyor. Futbolun tadını çıkarmak için kariyeri açısından iyi bir noktada. Böyle oynamaya devam ederse bonservis bedelinin çok daha büyük rakamlara ulaşacağı kesin.

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“KEREM, KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR. ÇOK FAZLA POTANSİYELİ VAR”

Kerem, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde oynuyor ve şu anda oynadığı futbolun tadını çıkarıyor. Kerem, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. 26 yaşında, gol atıyor ve asist yapıyor. Tabii ki böyle devam ederse farklı kulüplerden daha fazla ilgi görecektir. Ancak şu anda ona performansını ve futbolunu gösterme şansı verecek doğru kulüpte olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Kerem; gol atmaya, asist yapmaya, büyük performanslar sergilemeye ve futbolundan keyif almaya devam ederse hepimiz biliyoruz ki dev kulüpler ona olan ilgisini göstermeye devam edecektir. Kerem, ancak şu anda Benfica'ya odaklanmaya devam etmeli. O; Benfica'nın ligi kazanması, Şampiyonlar Ligi'nde ve içinde yer aldığı tüm organizasyonlarda en iyi şekilde mücadele etmesi için gerekeni yapmayı sürdürmeli. Zaten bildiğiniz gibi çok fazla potansiyeli var ve işini yapmaya devam ederse çok daha ileri gidebilir.