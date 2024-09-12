Kerem Aktürkoğlu için Premier Lig bombası! Sadece 1 sezon sonra...

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Transferde hareketli bir dönem geçiren Galatasaray'dan Benfica'ya transferiyle büyük yankı uyandıran Kerem Aktürkoğlu için gündeme dikkat çeken bir iddia geldi.

Portekiz devine 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduktan sonra A Milli Takımımızın Uluslar B Ligi ikinci maçında İzlanda'ya karşı hat-trick yapan yıldız futbolcunun Benfica döneminin sürprizlere açık olduğu kaydedildi.

PREMIER LİG KULÜPLERİ TAKİPTE

Fichajes'in haberine göre İngiltere Premier Lig ekipleri, bu sezon Benfica'nın maçlarını yakın takibe alacak.

Haberin devamında birçok takımın Lizbon'da maçları izleyeceği belirtilirken, Benfica'nın daha önce bu durumu avantaja çevirerek yüksek bedellere satışlar yaptığı yazıldı.

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"SADECE 1 SEZON SONRA..."

Ayrıca Benfica'ya yeni katılan Aktürkoğlu'nun da takımında 1 sezon oynamasının ardından Premier Lig'in yolunu tutacağı ifade edildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.