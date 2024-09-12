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Kerem Aktürkoğlu için Premier Lig bombası! Sadece 1 sezon sonra...

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#TRANSFER#Kerem Aktürkoğlu#Benfica
Kerem Aktürkoğlu için Premier Lig bombası Sadece 1 sezon sonra...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 11:55

Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz Ligi devi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun adı gündemden düşmüyor. Son olarak A Milli Takım'ın İzlanda maçında hat-trick yapan yıldız isim için Premier Lig iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Transferde hareketli bir dönem geçiren Galatasaray'dan Benfica'ya transferiyle büyük yankı uyandıran Kerem Aktürkoğlu için gündeme dikkat çeken bir iddia geldi.

Portekiz devine 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduktan sonra A Milli Takımımızın Uluslar B Ligi ikinci maçında İzlanda'ya karşı hat-trick yapan yıldız futbolcunun Benfica döneminin sürprizlere açık olduğu kaydedildi.

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PREMIER LİG KULÜPLERİ TAKİPTE

Fichajes'in haberine göre İngiltere Premier Lig ekipleri, bu sezon Benfica'nın maçlarını yakın takibe alacak.

Haberin devamında birçok takımın Lizbon'da maçları izleyeceği belirtilirken, Benfica'nın daha önce bu durumu avantaja çevirerek yüksek bedellere satışlar yaptığı yazıldı.

Kerem Aktürkoğlu için Premier Lig bombası Sadece 1 sezon sonra...

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"SADECE 1 SEZON SONRA..."

Ayrıca Benfica'ya yeni katılan Aktürkoğlu'nun da takımında 1 sezon oynamasının ardından Premier Lig'in yolunu tutacağı ifade edildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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#TRANSFER#Kerem Aktürkoğlu#Benfica

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