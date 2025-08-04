Kerem Aktürkoğlu için Portekiz'de kıran kırana pazarlık!

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Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini bitirme yolunda dev bir adım daha attı. Benfica, milli futbolcuyla aynı mevkide forma giyen Bruma’nın sakatlanıp sezonu kapatması ve Feyenoord’dan almak istediği Anis Hadj Moussa’nın transferini bir türlü gerçekleştiremeyince, Kerem’i kadroda tutma kararı almıştı. Ancak sarı lacivertli yöneticiler, oyuncuyla görüşüp yıllık 4.5 milyon Euro net ücret karşılığında anlaşmaya varınca Benfica yönetimi bonservis bedeli için pazarlığa oturmaya razı oldu.

BENFICA ÖNCE 30 MİLYON EURO İSTEDİ

Yaşanan bu gelişme üzerine Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Benfica yöneticileriyle bonservis pazarlığı yapmak için dün özel uçağıyla Portekiz’e gitti. Hatırlanacağı üzere Benfica bonservis için ilk etapta 30 milyon Euro istemiş, Fenerbahçe ise 15 milyon Euro önermişti. Portekiz kulübü, Kerem’in Fenerbahçe ile el sıkışması üzerine talebini daha sonra 25 milyon Euro’ya düşürürken, tarafların 20 milyon Euro civarında bir rakama anlaşma sağlamaları bekleniyor.

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MOURINHO'NUN ETKİSİ BÜYÜK OLDU

Fenerbahçe yönetiminin amacı transferi bugün bitirip Kerem Aktürkoğlu’nu Feyenoord ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçlarına yetiştirmek. Yönetici Hakan Safi, transfer biter bitmez 26 yaşındaki oyuncuyu İstanbul’a getirip sözleşme imzalatacak. Öte yandan Record gazetesi, Kerem’in dünkü antrenmanda sağ ayak bileğini burktuğunu ve yarın Nice ile oynanacak Şampiyonlar Ligi eleme maçında oynamasının tehlikeye girdiğini yazdı.