Kerem Aktürkoğlu için dev teklif! Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli belli oldu

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Vedat Muriqi ve Nathan Ake'yi renklerine bağlayan, Mason Greenwood transferi için de geri sayıma geçen Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen birçok yabancı futbolcu bulunurken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

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beIN SPORTS'un haberine göre; Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'den 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus içeren bir teklif geldi.

FENERBAHÇE KOLAY KOLAY BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR

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Sarı-lacivertli yönetimin ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yerli oyuncu rotasyonundaki önemli isimlerden kolay kolay vazgeçmeyi düşünmediği ifade edildi.

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40-45 MİLYON EURO TEKLİF GELİRSE AYRILIĞA ONAY ÇIKABİLİR

Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu'nun transferine ancak kulübe önemli bir ekonomik katkı sağlayacak bir teklif gelmesi halinde onay vereceği, bu rakamın ise 40-45 milyon avro seviyelerine ulaşması gerektiği kaydedildi.

KEREM KALMAK İSTİYOR

Öte yandan milli futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam etme yönünde bir isteğinin bulunduğu da aktarıldı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon başında Benfica'dan 25 milyon Euro karşılığında transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla ilk sezonunda 44 maça çıkarken 15 gol - 10 asist üreterek toplamda 25 gole doğrudan katkı verdi.