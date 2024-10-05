Kerem Aktürkoğlu için 40 milyon euroluk transfer iddiasına resmi yanıt: Şimdiden mi? Her şey çok hızlı gelişti

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Transfer döneminin son gününde Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon euro bedelle katılan Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan transfer iddialarını hocası Bruno Lage değerlendirdi.

Benfica'ya transfer olduktan sonra çıktığı 5 maçta 6 gol katkısı vererek tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'na Manchester United'ın kanca taktığı iddia edildi.

Fichajes'in haberine göre Manchester United, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek için harekete geçti.

40 MİLYON EURO

Kırmızı Şeytanlar'ın, milli oyuncuyu kadrosuna katmak için 40 milyon euroluk bonservisi gözden çıkardığı öne sürüldü..

'ŞİMDİDEN Mİ?'

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ise bu iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

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Deneyimli çalıştırıcı 26 yaşındaki oyuncuyu Manchester United'ın transfer etmek istediği haberlerini değerlendirirken, "Şimdiden mi? Günümüzde işler bu kadar hızlı gelişirken, iyi olanlar kazananlar ve goller atanlar oluyor. En önemli şeyin Benfica olduğunun farkına varmalıyız. Kerem'in ana hedefi Benfica'da harika bir kariyere sahip olmak. Gösterdiği gibi istikrarlı bir futbolcu olabilmek." ifadelerini kullandı.

'KEREM'İN SAĞLIK DURUMU İYİ'

Kerem Aktürkoğlu'nun Atletico Madrid maçında sıkıntı yaşaması ve oyundan çıkmasının ardından Nacional maçında oynayıp oynamayacağına değinen Portekizli teknik adam, milli futbolcunun durumunun iyi olduğunu ve cumartesi günü antrenmanda yer aldığını söyledi.