Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı, Benfica fark attı! Tam 8 gol, 2 asist

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Ligin 8. haftasında Luz Stadı'nda Rio Ave'yi konuk eden Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun muhteşem performansıyla galibiyete uzandı.

Milli futbolcu, 12, 16 ve 45+2. dakikalarda fileleri havalandırarak "hat-trick" yaptı ve Benfica'nın soyunma odasına 3-0 önde gitmesini sağladı.

Benfica'nın diğer gollerini ise 79. dakikada Andreas Schjelderup ve 81. dakikada Amdouni kaydetti.

Rio Ave karşısında 63 dakika sahada kalan Kerem, büyük alkışlarla yerini İsviçreli oyuncu Zeki Amdouni’ye bıraktı. Benfica forması giyen bir diğer milli oyuncu Orkun Kökçü ise 90 dakika forma giydi.

Benfica bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu.

KARİYERİNDE 5. HAT-TRICK

Rio Ave karşısında ilk yarıda hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, Darwin Nunez'in 2021 yılındaki Belenenses maçından sonra bir Portekiz Ligi maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk Benficalı futbolcu oldu.

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Kariyerindeki 5’inci hat-trick’e imzasını atan Kerem, son olarak UEFA Uluslar Ligi 4’üncü Grup 2’nci haftasında İzlanda’ya karşı 3-1 biten maçta ay-yıldızlıların gollerini atmıştı.

KEREM AKTÜRKOĞLU, 8. GOLÜNÜ KAYDETTİ

26 yaşındaki oyuncu Kerem Aktürkoğlu, ligdeki gol sayısını 5’e yükseltti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Benfica formasıyla oynadığı 3 maçta 3 gol atan Kerem, böylece Portekiz ekibiyle toplamda 8 gole ulaştı.

Görev aldığı iki kulvarda da gollerini atan Kerem Aktürkoğlu, 2 de asist katkısı yaptı.

Kerem, Portekiz Ligi’nde; Santa Clara ve Gil Vicente’ye, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise; Kızılyıldız, Atletico Madrid ve Feyenoord’a 1’er gol atmıştı. Rio Ave ağlarına 3 gol birden gönderen 26 yaşındaki oyuncu, ligde sadece Boavista’ya gol atamadı.