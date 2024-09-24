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Kerem Aktürkoğlu gözüne darbe aldı, morluk oluştu! 'Merak etmeyin, iyiyim'

Güncelleme Tarihi:

#Benfica#Kerem Aktürkoğlu#Portekiz
Kerem Aktürkoğlu gözüne darbe aldı, morluk oluştu Merak etmeyin, iyiyim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 10:06

Portekiz Premier Lig'de Boavista'yı 3-0 mağlup eden Benfica'da iki asistle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, ikinci yarıda gözüne bir darbe aldı. Milli futbolcunun gözünü morardığı görüldü.

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Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımında macerasına harika başladı.

Benfica formasıyla çıktığı 3 maçta iki gol ve 2 asist yapan milli futbolcu, dün akşam oynanan Boavista maçında iki asist yaptı.

Benfica'nın 3-0 kazandığı maçın 71. dakikasında kenara gelen Kerem'in maç sırasında aldığı darbe sebebiye gözünü morardığı görüldü.

Kulübede gözüne buz tedavisi uygulayan Kerem, maçın ardından gözünün fotoğrafını paylaşıp 'İyiyim, merak etmeyin' yazdı.

Kerem Aktürkoğlu gözüne darbe aldı, morluk oluştu Merak etmeyin, iyiyim

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#Benfica#Kerem Aktürkoğlu#Portekiz

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