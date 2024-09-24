Kerem Aktürkoğlu gözüne darbe aldı, morluk oluştu! 'Merak etmeyin, iyiyim'

Haberin Devamı

Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımında macerasına harika başladı.

Benfica formasıyla çıktığı 3 maçta iki gol ve 2 asist yapan milli futbolcu, dün akşam oynanan Boavista maçında iki asist yaptı.

Benfica'nın 3-0 kazandığı maçın 71. dakikasında kenara gelen Kerem'in maç sırasında aldığı darbe sebebiye gözünü morardığı görüldü.

Kulübede gözüne buz tedavisi uygulayan Kerem, maçın ardından gözünün fotoğrafını paylaşıp 'İyiyim, merak etmeyin' yazdı.