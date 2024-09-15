Kerem Aktürkoğlu golünü attı, Benfica gol şov yaptı

Haberin Devamı

Portekiz Ligi'nin 5. hafta maçında Benfica, Santa Clara'yı konuk etti.

Estadio da Luz'da oynanan mücadelede Benfica, Santa Clara'yı 4-1 mağlup etti.

Benfica formasıyla ilk maçına çıkan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 27. dakikada Orkun Kökçü'nün asistiyle ağları havalandırırken 73 dakika sahada kaldı.

Benfica'nın diğer gollerini 34. dakikada Florentino, 47. dakikada Antonio Silva ve 58. dakikada Di Maria kaydetti. Konuk ekip Santa Clara'nın tek golü ise 1. dakikada Vinicius'tan geldi.

Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Benfica, üçüncü sıraya yerleşti. 9 puanda kalan Santa Clara ise 6. sırada yer aldı.