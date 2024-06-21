Kerem Aktürkoğlu: Gole giderken 3 kere kaçırdım

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A Milli Takım'ın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, Portekiz maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

"KALEYE GİDERKEN 3 KERE KAÇIRDIM"

Golden beri şakasını yapıyorum ama kaleye giderken 3 kez kaçırdım pozisyonu. Sağıma bakıyorum, kulübe benimle koşuyor, sesler... Aslında kaleye kadar gidecektim, kolay gözüken bir gol ama anlamlı bir gol, güzel bir başlangıç yapmamız gerekiyordu. Önemli olan galibiyet tabii ki, golün bir önemi yok.

"LİDER BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Maçlara hiçbir takım beraberlik veya mağlubiyet için çıkmaz. Tabii ki galibiyet almak istiyoruz, onun için hazırlandık. Bizim de eksiklerimiz var, Portekiz'in eksiklerini iyi çalıştık. Galibiyet alıp gruptan net bir şekilde lider olarak çıkmak istiyoruz. Sabır bizim en büyük parolamız. Acele etmezsek yaparız. Biraz heyecanlı bir milletiz, bir an önce olsun istiyoruz. Bu bende de biraz var. Hazırlık maçları sonuç olarak kötü gözükebilir ama oyun olarak çok anlamlı noktalara dokundu. Sabırlı olursak, yarın galibiyetle ayrılmamız kaçınılmaz olur.

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"PORTEKİZ'E KARŞI FARKLI OYNAYACAĞIZ"

Takım savunması böyle turnuvalarda en önemli etkenlerden birisi. İlk maçta verdiğimiz pozisyonlar bizi sıkıntıya soktu ama Portekiz'e karşı oyun anlayışımız daha farklı olacaktır. Ben de takım savunmasına yardım eden bir oyuncuyum çok fazla belli olmasa da. Yarın inşallah bunu takım olarak gösterebiliriz.

"İLK MAÇTAKİ GALİBİYET ÖNEMLİYDİ"

Hazırlık maçlarının mağlubiyetle geçmesi moralimizi biraz bozmuştu. İlk maçın turnuvanın gidişatını etkileyebileceğinin farkındaydık. İçeride yaş olarak ve dostluk olarak birbirine yakın bir grup var. İlk maçı kazandık ama hiçbir şey bitmedi. Kazandığımız zaman yarın çok farklı bir hava olacak. Ülke olarak buna ihtiyacımız var.

"ÜÇLÜ SAVUNMAYA ÇALIŞTIK"

Oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum ama rakibimize karşı hazır olmamız gerekiyor. Belli şablonlara her oyuncu hakim, Türkiye'de çok fazla üçlü oynayan takım olmadığı için sıkıntılar yaşanabiliyor ama bunlara hazır olmak zorundayız. İlk dakikalarda farklı bir skor elde edersek onların oyununun değişeceğini biliyoruz.

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"BÜYÜK HAYALLER KURUYORUM"

2008 jenerasyonuna haksızlık yapmayalım. Hep aklımızda onlar var yakın tarih olduğu için ama bunu değiştirmek istiyoruz. Çok büyük hayaller kuruyorum ama bunu dile getirmek istemiyorum. Portekiz maçını geçersek gruplardan sonraki aşamaya bakacağız. Bu heyecanı hissettirebiliyorsak bizim için büyük bir mutluluk.